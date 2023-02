NOS | ‘Debutant’ Amalia gegroeid na reis door Caribisch deel van het koninkrijk

Jozephine Trehy Verslaggever Koninklijk Huis

Na de bijna twee weken durende kennismaking met het Caribisch deel van het koninkrijk is prinses Amalia wel een beetje verliefd geworden op de eilanden, zei ze na afloop tegen de pers. Ze prees de warmte van de mensen, de hartelijkheid. Amalia toonde zich heel open tijdens het persgesprek en kwam zelfverzekerd over.

Een wereld van verschil met ruim een jaar geleden, toen ze de pers voor het eerst te woord stond, nerveus en verlegen.

Aan het begin van deze reis oogde de prinses nog wat timide, zeker in vergelijking met haar ouders. Máxima die meerdere keren haar danskunsten liet zien, Willem-Alexander die met iedereen een praatje maakte. Dan kom je als 19-jarige debutant misschien wat stilletjes over. Ze moest vooral observeren, haar ouders waren haar mentoren op deze reis. En het is niet te vergelijken met een fotosessie van een uurtje voor de pers, of op Koningsdag door een stad lopen. Nu stond ze twee weken volop in de schijnwerpers.

En zo zag dat er uit:

1:57 Dansende Oranjes tijdens bezoek aan Bonaire

Twijfels of ze de reis wel leuk vond, ontkracht Amalia. “Ik heb ontzettend genoten, maar het was zo’n druk programma. Ik heb jaloers gekeken naar mijn ouders die hier rondliepen en iedereen begroetten en meteen wisten wat er aan de hand was. (…) Ik moest dat echt even op een rijtje zetten. Maar ik ben zo dankbaar hoe ik hier ben ontvangen en hoe iedereen mij in hun hart heeft gesloten.”

De hoofdthema’s van het bezoek waren cultuur, natuur en slavernij. Op Curaçao ging de prinses in gesprek met nazaten van tot slaaf gemaakten. Dat maakte indruk: “Het heeft mij diep en persoonlijk geraakt om die verhalen te horen. Het werd ook heel voelbaar en werkelijk. Ik neem hier veel levenslessen van mee terug.”

Meneer Monte is een van de nazaten die in gesprek ging met de koninklijke familie. Hij vond het een fijne ervaring. Ook Antony Reid, die de prinses ontmoette bij een landbouwproject op Sint Eustatius, was enthousiast. “Ze was heel down to earth, echt met ons bezig, heel gezellig.”

Alwin Hylkema ontmoette Amalia bij zijn zee-egelproject op Saba. Hij liet zien hoe de zee-egels het bedreigde koraalrif kunnen helpen. “De prinses was erg geïnteresseerd. Ze stelde goede vragen. Knap hoor, na die reis van twee weken.”

Amalia vond het fijn dat ze tijdens de reis met haar ouders haar vrijheid een beetje terug had. Ze wordt bedreigd vanuit criminele hoek en woont sinds september weer thuis bij haar ouders. Het studentenleven waar ze zo naar uitkeek, zit er voorlopig niet in. Ze wordt streng beveiligd en dat laat haar niet onberoerd: “Ik ga er heel eerlijk in zijn, dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Ik mis het normale leven, het leven van een student. Het door de straten lopen, naar een winkel kunnen gaan.”

Prinses Amalia en koningin Máxima tijdens een wandeling op Saba:

Oranjes bezoeken Saba

Willem Alexander maakte zich tijdens deze reis geen zorgen over de veiligheid van zijn dochter. “Ik laat dat in handen van mensen die er verstand van hebben en die zeggen dat we hier veilig kunnen rondlopen.” Hij was vol lof over prinses Amalia: “Hoe ze met ons meegedraaid heeft hier, ik glim van trots.”

