PBC | Winair mag van Curaçao niet extra vliegen op Sint Maarten

‘Wat mij betreft zetten we de prima verstandhouding voort’



Den Haag – Zsolt Szabó (PVV), de beoogd staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, is nog een grote onbekende op de eilanden, maar daar komt als het aan hem ligt, snel verandering in.

Ook is hij voornemens om de goede verstandhouding met de eilanden voort te zetten. Dit zei hij gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, waarin kandidaat-bewindspersonen aan de tand werden gevoeld.

,,Een van de eerste dingen die ik ga doen is kijken wanneer ik een ticket kan bemachtigen om die kant (het Caribisch deel van het Koninkrijk, red) op te gaan, nadat ik met mijn eigen ambtenaren heb gesproken, om ook met de mensen daar te spreken”, aldus Szabó in reactie op zijn partijgenoot Peter van Haasen. Die vroeg hem naar hoe hij een waardevolle invulling gaat geven aan dit deel van zijn portefeuille.

Verder zei de beoogd staatssecretaris hierover dat het Caribisch deel van het Koninkrijk prachtige eilanden zijn – waar hij ook als Kamerlid al eens is geweest – en dat ze vooruit moeten.

Tijdens de vragenrondes kwam ook Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) aan het woord, die Szabó nog eens confronteerde met eerdere uitspraken die door PVV’ers zijn gedaan. Ze somde op: ,,De Caribische eilanden in het Koninkrijk zijn een corrupt boevennest, ze kunnen op Marktplaats voor 1 euro, de geldkraan naar de West moet dicht, Sinterklaas weet de schurkeneilanden nog steeds goed te vinden; investeer dat geld in NL in de zorg.”

Op de vraag hoe hij op die uitspraken reflecteert, wijst Szabó vooral op het woord ‘waardevol’, waarmee in het hoofdlijnenakkoord de eilanden worden omschreven en dat hij dat zal meenemen in zijn beleid. ,,Thuis zeggen we altijd ‘en weer door’, dus ik denk dat we vanaf 2 juli in een nieuwe situatie zitten en ik zal er alles aan doen om de relatie tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland te optimaliseren”, aldus de beoogd bewindsman.

Niet alleen Szabó zelf, maar ook mede-PVV’er Van Haasen – die lid is van de Kamercommissie Koninkrijksrelaties – uitte zich opvallend positief over de Caribische eilanden. Dit werd duidelijk in zijn vraagstelling naar aanleiding van een recent artikel in Het Parool, waarin zou staan dat het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de PVV in slechte handen zou zijn. ,,Ik deel die mening natuurlijk niet. Ik heb deze portefeuille een halfjaar onder mijn hoede en ik zie heel goede ontwikkelingen”, aldus Van Haasen.

Zijn uiteindelijke vraag was hoe Szabó een vertrouwensrelatie wil gaan opbouwen met de eilanden, en of hij dit ook ziet in combinatie met Digitale Zaken, ‘daar er op verschillende eilanden slechte connectiviteit is met het internet’. Szabó liet weten dat, kijkend naar de beleidsdocumenten van Binnenlandse Zaken, Digitalisering al een onderdeel is richting Koninkrijksrelaties. ,,En als het gaat om de verstandhouding; die is volgens mij ook onder de laatste staatssecretaris prima geweest. Wat mij betreft zetten we die verstandhouding ook voort.”

Verder vroeg Kathmann nog de aandacht voor het oplossen van het democratisch tekort in het Caribisch Koninkrijksdeel, omdat er in haar woorden op de eilanden weinig of geen invloed is op wetten die daar wel gelden. ,,Bent u bereid dit hoog op de agenda te zetten en hiervoor een oplossing te vinden”, zo wilde ze van Szabó weten.

Hij reageerde hierop door te zeggen dat hij eerst met zijn ambtenaren gaat spreken over welke dossiers er spelen. ,,Vervolgens ga ik zo snel mogelijk naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ik hoor wat u zegt, dat neem ik ook mee, en dan ga ik ook mijn prioriteiten bepalen.”

Bron: Antilliaans Dagblad