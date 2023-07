AntilliaansDagblad | ‘Zorgpersoneel steeds schaarser’

Ziekenhuisdirecteuren Dutch Caribbean spreken minister Kuipers

Willemstad – De kwetsbaarheid van de stijgende zorgvraag en het steeds schaarser wordende en moeilijk verkrijgbare zorgpersoneel zijn benoemd tijdens een overleg van de bestuurders van alle ziekenhuizen binnen de Nederlandse Caribbean met Ernst Kuipers, inmiddels demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Nederland.

,,Een same-level-playing field in beloning en arbeidsomstandigheden is essentieel, alsook het bovenformatief gaan opleiden van eilandskinderen tot specialistisch verpleegkundige of medisch specialist”, zo is besproken.

,,Door gericht op de behoefte van de toekomst eilandskinderen te gaan opleiden, behoud je zowel de cultuur als verkrijg je het benodigde volume aan personeel op de eilanden. Bovendien is dit ook zeer wenselijk voor patiënten, immers wie ziek is, wordt graag in de eigen taal geholpen.”

In het overleg is verder vormgegeven aan de noodzakelijkheden en obstakels in het gelijkstellen van de wet- en regelgeving op alle eilanden voor het inkopen van geneesmiddelen. Het op grotere schaal gezamenlijk inkopen van medische middelen, materialen en apparatuur ‘kan veel geld en tijd schelen’.

Ook is er gesproken over het trachten te bereiken van de aanschaf en het gebruik van eenzelfde elektronisch patiëntendossier. ,,Zodat patiëntendata gemakkelijker, sneller, veiliger en beter tussen de eilanden gedeeld kunnen worden. Daardoor kan de zorg nog gerichter en beter op de patiënt worden aangesloten.”

Onlangs spraken de bestuurders van alle ziekenhuizen binnen de Dutch Caribbean Kuipers en Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal van VWS, over de voortgang van de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) – het samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen op Aruba (Horacio Oduber Hospital, HOH), Curaçao (Curaçao Medical Center, CMC), Sint Maarten (Sint Maarten Medical Center, SMMC) en Bonaire (Fundashon Mariadal, FM).

Het belang van samenwerken tussen de eilanden wordt door de ziekenhuisdirecteuren Jacco Vroegop (HOH), Ingemar Merkies (CMC), Giovanni Frans (FM) en Felix Holiday (SMMC) als ‘essentieel’ genoemd in de paraatheid van functies die de ziekenhuizen hebben voor het gezondheidssucces en welzijn van de bevolking, zeker ten tijde van crisis.

Door het delen van middelen, kennis en expertise streeft de DCHA naar een gelijke toegang tot de gezondheidszorg op ieder eiland, met het daarbij gelijkwaardig aan alle inwoners op de eilanden aanbieden van kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg en zorg gerelateerde diensten, zoals laboratorium-, bloedproducten- en ketenzorg.

Naast de lokale samenwerking zijn er via het Haagse ministerie van VWS ook nauwe banden tussen de DCHA en het Koninkrijk. Deze samenwerking biedt de eilanden en de ziekenhuizen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten de mogelijkheid om te profiteren van de expertise en middelen van het Koninkrijk, terwijl tegelijkertijd de eigen unieke identiteit kan worden behouden.

In het kader van de Keti Koti-herdenking op 1 juli, met de toespraken van koning Willem-Alexander in Nederland en minister Kuipers op Curaçao, is ‘het belang van het bundelen van de krachten als verlengstuk in het creëren van kansen belicht’. ,,Kansen creëren voor iedere inwoner op de eilanden binnen het Koninkrijk om het verleden te overwinnen en de toekomst mooier te maken”, zo meldt een gezamenlijke persverklaring.

Minister Kuipers geeft aan dat VWS een stevige partner wil zijn in het creëren en grijpen van kansen, in het verstevigen van de gezondheidszorg op de eilanden. Hij spreekt zijn grote waardering uit voor de enorme veerkracht van al het zorgpersoneel op de eilanden en bedankte de ziekenhuisbestuurders voor hun inzet voor de bevolking van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

Bron: Antilliaans Dagblad