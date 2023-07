AntilliaansDagblad | Plan nieuwe buurtregie politie

Willemstad – Justitieminister Shalten Hato (MFK) heeft een plan van aanpak voor vernieuwing van de politiële buurtregie uit de doeken gedaan.

Buurtregie,,Politiële buurtregie en de functie van buurtregisseur zijn bedoeld voor de veiligheid, het voorkomen van criminaliteit en het aanpakken van sociale zorgen van bewoners die in verband staan met veiligheid, orde en rust.” Het plan is vorige week woensdag gepresenteerd en goedgekeurd door de ministerraad.

De buurtregisseurs hanteren een probleemgerichte aanpak van politiewerk. Ze analyseren criminaliteitspatronen en identificeren terugkerende problemen in de buurt. Om strategieën te ontwikkelen en te implementeren die de onderliggende oorzaken van problemen aanpakken en de veiligheid in de buurt verbeteren, werken ze samen met relevante belanghebbenden.

Aan de inrichting van het Korps Politie Curaçao (KPC) zijn de concepten van gemeenschappelijke veiligheidszorg, gebiedsgebonden politiezorg en informatiegestuurd politiewerk ten grondslag gelegd. ,,Daarbij is de functie van buurtregisseur als onderdeel van de basispolitiezorg in de organisatie van het KPC opgenomen.”

In 2017 werd aan aantal buurtregisseurs bij het KPC aangesteld. Nadat de buurtregisseurs enkele jaren hadden getraind en werden begeleid, zijn ze verspreid ingezet in de vijf gebiedsdelen die het korps heeft ingesteld.

Nu blijkt dat de beoogde inzet van buurtregisseur niet in alle verzorgingsgebieden tot de gewenste resultaten heeft geleid. Zo laat de inzet van buurtregisseur in het gebied Montaña goede resultaten zien. Echter, in andere gebieden zijn de resultaten beduidend minder.

,,De oorzaken daarvan liggen zowel bij de functiehouders (competentiegaps), de aansturing van wijkbureaus tegenover de rol van de buurtregisseur en de gebrekkige netwerkvorming en samenwerkingsstructuren met overheidsinstanties.”

In het nieuwe plan wordt eerst de context van buurtregie bij het KPC besproken. ,,We geven daarbij eerst de kern van de beoogde inrichting en processen bij het KPC en vervolgens de bevindingen met betrekking tot de ervaringen die sinds 2017 na de invoering van de buurtregisseur zijn opgedaan.” Ook wordt kort stilgestaan bij vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland.

Vervolgens wordt de strategie voor vernieuwing van buurtstrategie uiteengezet en de hoofdlijnen van de nieuwe aanpak. Tot slot wordt de uitvoeringsstructuur en uitvoeringsagenda in kaart gebracht. ,,De aanpak bevat een programma voor twee jaar, waarbij de basis voor buurtregie steviger gelegd wordt.”

Concept goed, uitwerking moet beter…

Buurtregie volgens KPC-Inrichtingsplan…

Bron: Antilliaans Dagblad