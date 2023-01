AntilliaansDagblad | ‘Waarde Statuut bewezen’

Gouverneur: Vanuit Nederland kosten noch moeite gespaard bij ondersteuning

Willemstad – Het Statuut voor het Koninkrijk heeft zijn waarde bewezen, aldus de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, in haar nieuwjaarstoespraak.

De nieuwjaarsreceptie kon eindelijk weer plaatsvinden, ‘omdat we daarmee de sombere periode van de coronapandemie achter ons kunnen laten’. ,,Hoewel we tijdens de pandemie afstand van elkaar hebben moeten houden, heeft deze ons in zekere zin ook dichter tot elkaar gebracht. Dat lijkt paradoxaal, maar de pandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat wij in onze samenleving en ook wereldwijd, op elkaar zijn aangewezen. We hebben elkaars zorg en steun nodig.”

George-Wout vertelde de aanwezigen dat ‘voor ons op Curaçao daarbij de banden binnen het Koninkrijk cruciaal zijn gebleken’. ,,Vanuit Nederland zijn kosten noch moeite gespaard om ondersteuning te bieden bij het verlenen van zorg aan onze burgers en is met financiële steun ook onze maatschappij, overheid en bedrijfsleven, draaiende gehouden. Zonder die steun hadden wij het hier in het Caribisch gebied een stuk lastiger gehad. Daarmee heeft het Statuut voor het Koninkrijk zijn waarde bewezen. Daarin is immers de wil om elkander bij te staan verankerd.”

Dit laat onverlet, vervolgde de gouverneur haar toespraak, ‘dat het eveneens zeer belangrijk is gebleken dat op de valreep van het nieuwe jaar excuses zijn gemaakt voor het slavernijverleden waar de Nederlandse Staat verantwoordelijkheid voor draagt’.

,,De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de waarde daarvan heb onderschat; met name voor degenen die zich door hun persoonlijke omstandigheden niet aan de doorwerking hiervan hebben kunnen ontworstelen en nog dagelijks de gevolgen ondervinden.”

Maar op een indringende wijze en met volharding is, aldus George-Wout, door onder meer de voorvechters van de rehabilitatie van Tula, duidelijk gemaakt ‘dat de excuses voor zeer veel mensen een belangrijk en noodzakelijk gebaar is om met elkaar verder te kunnen gaan’.

,,Hoewel met de excuses de schade en het verdriet uit het verleden niet ongedaan gemaakt kunnen worden, bieden deze wel een belangrijke basis om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Rekenschap afleggen en consequenties dragen horen daarbij.”

In de Paleistuin zei de Curaçaose gouverneur dat het de opdracht is voor bestuurders en maatschappelijke organisaties aan beide zijden van de oceaan om daar nu op een verantwoorde wijze met elkaar invulling aan te geven.

,,Dat betekent dat we elkaar zeker niet de rug moeten toekeren vanuit het idee dat we niets meer met elkaar te maken willen hebben of dat we ons niets gezegd willen laten zijn. Er kan nu juist ruimte ontstaan om daadwerkelijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samen te werken aan de toekomst.”

Naar haar idee leeft daartoe de bereidheid, aan beide zijden van de oceaan. ,,In het bijzonder op het gebied van onderwijs en economie, waarin reeds aanzienlijke investeringen vanuit Nederland worden of zijn gerealiseerd.”

Maar ook verdere samenwerking en ondersteuning op het gebied van de zorg lijkt perspectief te bieden. ,,Aldus kunnen we bouwen aan een weerbare gemeenschap, die in staat is zorg te dragen voor haar burgers met voorzieningen op een passend en waardig niveau.”

De gouverneur van het Land Curaçao had ook een waarschuwing, zo aan het begin van 2023: ,,Maar daarbij zullen we ervoor moeten waken om onze hand niet te overspelen of zelf achterover te gaan leunen. Ook wijzelf als autonoom land binnen het Koninkrijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van ons land en onze bevolking en ook van onze kinderen.”

Bron: Antilliaans Dagblad