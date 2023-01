AntilliaansDagblad | SVB dringt aan op maatregelen

Premies en zelfs Landsbijdrage ontoereikend

Willemstad – Tot nu toe betaalt de SVB alles en iedereen – zij het ‘soms met een vertraging’ en is ‘gesleep hier en daar nodig’, aldus directeur Philip Martis – maar de premies alléén zijn ontoereikend.

Dit antwoordt de directeur van de Sociale Verzekeringsbank op vragen van het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van mediaberichten dat de SVB steeds meer en vaker problemen ondervindt om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Martis dringt aan op ‘uitvoering van de gemaakte afspraken’. Deze krant maakte hier gisteren al melding van in het artikel over het schommelfonds dat in de knel komt. Zo blijkt uit de meest recente rapportage dat er onder andere vertraging is opgetreden bij de invoering van de noodzakelijke wetgeving.

De SVB bekostigt de bedrijfsvoering uit de ontvangen sociale premies, de noodzakelijke Landsbijdrage (omdat de premies onvoldoende zijn) en moet zelfs noodgedwongen putten uit de reserves en daarvoor beleggingen inzetten om de bestaande tekorten te dekken.

De premies komen op de 15e van elke maand binnen. Met de Ontvanger is afgesproken dat er elke week wordt overgemaakt. Maar de Landsbijdrage van 25 miljoen gulden per maand van Financiën, die het voorbije jaar altijd op de eerste van de maand op de SVB-rekening stond, was gisteren nog niet gestort. De SVB heeft daarop contact opgenomen met het ministerie en heeft er vertrouwen in dat het geld er spoedig is.

Door hier en daar wat gesleep en ook soms een kleine vertraging, kan het gebeuren dat betalingen een enkele keer wat later zijn. Aldus Martis. ,,Maar tot nu toe wordt iedereen en alles betaald.”

Hij wijst op het ‘logische feit’ dat wanneer de ontvangen premies ontoereikend zijn om alle uitgaven te dekken er een moment komt dat uitbetalen lastig wordt. Toch ‘gelooft de SVB ook niet in premieverhoging’, zegt de directeur desgevraagd.

,,Wij zetten in op volume en niet op tarief”, waarmee Martis aangeeft dat de Curaçaose economie moet groeien, evenals de bevolkingsomvang. Die telt nu steeds zo’n 150.000 zielen, maar de directeur van SVB spreekt over verdubbeling of zelfs meer.

Hij wijst er tevens op dat in de economische verhoudingen er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar het toerisme als voornaamste sector, maar dat bekend is dat in het toerisme de salarissen over het algemeen lager liggen, en er als gevolg daarvan ook minder aan sociale premies binnenkomt.

,,Ondanks dat er acties in gang zijn gezet, is het de verwachting dat het schommelfonds per eind 2023 negatief zal zijn, bij het uitblijven van aanvullende maatregelen op korte termijn”, zo meldde deze krant gisteren op grond van de onlangs gepubliceerde uitvoeringsrapportage van het Landspakket Curaçao.

,,De SVB heeft een voorstel voor alternatieve besparingen op de zorguitgaven gedaan, waarover op dit moment advies wordt ingewonnen”, zo staat erbij. En ook: ,,De werkgroep SVB-maatregelen werkt opties uit die op de korte termijn een bijdrage leveren aan de houdbaarheid van de sociale zekerheid en de zorg.”

Afgesproken is dat de SVB maandelijks rapporteert over de maatregelen, waaruit moet blijken of Curaçao al dan niet op schema ligt om evenwicht in het schommelfonds te bereiken. Maar het ziet er dus somber uit en in de rapportage wordt hier dan ook de kleur rood bij gezet.

In de uitleg bij deze kleur staat: ,,De uitvoering van de activiteit behoeft acute (politieke) bijsturing, omdat de voortgang of de output structureel achterblijft bij de verwachting of omdat de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO, de voorloper van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, Coho) meerdere interventies heeft gedaan, maar deze vooralsnog niet tot resultaten hebben geleid en de doelstellingen van het Landspakket hierdoor in gevaar komen.”

De TWO vraagt bijzondere aandacht van de betrokken ministers en de Nationale Hervormingscommissie (NHC) – die onder aanvoering staat van Caryl Monte – voor het op korte termijn implementeren van de (aanvullende) beheersmaatregelen. Ook van de zijde van SVB-directie wordt aangedrongen op uitvoering van de afgesproken maatregelen. Want nu kan de SVB met kunst- en vliegwerk nog aan de verplichtingen voldoen, maar op een bepaald moment is de rek eruit en bieden ook de reserves geen soelaas meer.

