Extra | Journaal 13 december 2023

Den Haag – De studieschuld voor studenten uit Caribisch Nederland (CN) die na hun studie terugkeren moet worden kwijtgescholden en de overheid moet meer in het Papiaments en het Engels communiceren.

Deze en meer aanbevelingen doet de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin Baldewsingh, in het gisteren gepresenteerde Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme.

Baldewsingh noemt zijn gesprekken met mensen uit Caribisch Nederland (CN) waardevol. Volgens hem zijn de verschillen met Europees Nederland op het terrein van onder andere bestaanszekerheid groot en opvallend en in dat kader wijst hij op de conclusies van de Commissie Thodé over het ontbreken van een sociaal minimum.

,,Ik ben blij dat het kabinet onlangs maatregelen heeft aangekondigd om het minimumloon en de uitkeringen te verhogen en dat er geld is vrijgemaakt voor verbetering van het openbaar vervoer op de eilanden”, aldus Baldewsingh. En er zijn volgens hem meer positieve ontwikkelingen. Zo noemt hij de aangekondigde invoering van de gelijkebehandelingswetgeving en het oprichten van antidiscriminatievoorzieningen.

Op andere gebieden moet er volgens hem nog het een en ander gebeuren. Tijdens de gesprekken die hij heeft gevoerd werd aangedrongen op het kwijtschelden van de studieschuld voor studenten die na hun studie in Nederland naar de eilanden terugkeren. ,,De reden is dat de salarissen daar lager liggen, waardoor de studieschuld een nog zwaardere last is. Daardoor kiezen mensen er soms noodgedwongen voor om in Nederland te blijven, wat leidt tot een braindrain in CN. “

In de gesprekken is volgens hem ook vaak vurig gepleit voor erkenning van de rechten van lhbtiq+-personen in de praktijk en communicatie in het Papiaments en Engels. ,,Het verplichte gebruik van het Nederlands wordt ervaren als uitsluiting, vooral op de arbeidsmarkt. Een goede eerste aanpassing zou zijn om vonnissen van gerecht en Hof ook in het Papiaments en Engels te vertalen en voor te lezen.”

Zijn pleidooi in het Nationaal Programma uit 2022 om de verschillen op te heffen tussen Caribisch en Europees Nederland wat de bescherming van mensenrechten betreft, heeft volgens hem deels zijn vruchten afgeworpen. ,,Inmiddels is een van de beleidsversterkingen uit 2022 opgepakt. Een lang gekoesterde wens vanuit CN – invoering van de wetgeving gelijke behandeling in het Caribisch deel van Nederland – wordt daarmee vervuld.”

Ook is het voor studenten uit CN gemakkelijker geworden om BSN-nummers te verkrijgen. Daarnaast worden stappen genomen om het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor CN te ratificeren. De staatssecretaris van VWS bereidt ook regelgeving voor op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Baldewsingh kan en wil in het rapport niet om de geschiedenis heen. Het slavernijverleden werkt volgens hem nog steeds door in het dagelijkse bestaan van inwoners van CN. De NCDR ziet de noodzaak voor het ontwikkelen van een visie om die doorwerking tegen te gaan en pleit ervoor dat de wensen van nazaten van tot slaaf gemaakten uit CN serieus worden genomen.

Bron: Antilliaans Dagblad