AntilliaansDagblad | Op walvis- en dolfijnexpeditie

Oproep tot deelname op ABC-eilanden



Willemstad – Caribbean Cetacean Society (CCS) organiseert voor de eerste keer de wetenschappelijke walvis- en dolfijnexpeditie genaamd ‘Ti Whale An Nou’ op Aruba, Bonaire en Curaçao.

ABCwalvis2Dit onderzoeksprogramma is verdeeld in zes mini-expedities en vindt plaats van 10 tot 29 oktober. CCS moedigt bewoners van de ABC-eilanden aan om deel te nemen en te leren van deze unieke gebeurtenis.

,,De expeditie is geen toeristische attractie om walvissen en dolfijnen te spotten, maar een onderzoekcampagne. De resultaten van de expeditie zullen bijdragen om in kaart te brengen wat nodig is om deze bedreigde dieren beter te beschermen tegen alle bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd als gevolg van menselijke activiteiten”, vertelt Jeffrey Bernus, medeoprichter van CCS.

Naast walvissen en dolfijnen gaat CCS dit keer ook zeevogels observeren. Momenteel zijn nauwelijks data beschikbaar over zeevogels in het Caribisch gebied. Alle waarnemingen worden na de expeditie gedeeld met de overheden in het Caribisch gebied.

Voor elke onderzoeksmissie zal het schip drie dagen op zee blijven om de aanwezigheid van walvissen en dolfijnen te monitoren. Deelnemers van de expeditie helpen de bemanning van het schip met het waarnemen van walvissen, dolfijnen en zeevogels en het fotograferen van de dieren. Ze geven ook ondersteuning met gegevensverzameling, zoals de weersomstandigheden en aanwezigheid van schepen. Ervaring met deze werkzaamheden is geen criterium voor deelname, zo laat de organisatie weten: iedereen kan zich registreren. Alleen een kleine vergoeding voor voedsel is vereist. Registratie is tot 21 september mogelijk via de webpagina.ABCwalvis3



Elke onderzoeksmissie draagt bij aan de verbetering van de capaciteitsopbouw in het Caribisch gebied. Professionals die werkzaam zijn op het gebied van natuurbeheer en -behoud worden opgeleid in de wetenschap van zeezoogdieren. Deze ABC-expeditie is toegewijd aan Paul Hoetjes. Hij heeft diverse functies vervuld in het kader van natuurbeheer en- behoud voor de Nederlands Caribische regio. Hoetjes was een van de medeoprichters van het Yarari Marine Mammal and Shark Sanctuary en was een van de inspiratoren voor het oprichten van de Caribbean Cetacean Society.

Ti Whale An Nou is gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds (WNF) en het is onderdeel van een driejarig programma. Stacey Mac Donald is vertegenwoordiger van het WNF. De afgelopen drie jaar zijn alle eilanden tussen Grenada en Anguilla, inclusief de Franse, Nederlandse en Engelse eilanden, gemonitord. Vanaf dit jaar worden ook de ABC-eilanden opgenomen in dit meerjarige regionale programma.

Zie ook de webpagina:

www.ccs-ngo.com/ti-whale-an-nou

Bron: Antilliaans Dagblad