Ingezonden | Ennia, waarom het ons allemaal aangaat

Vandaag laten we Josef Martina aan het woord.

In verband met de redactionele analyse van het Antilliaans Dagblad van afgelopen zaterdag: met veel ben ik het eens. Maar ik heb wel een aantal kanttekeningen over zaken die niet genoemd worden. We zijn inmiddels middenin het zoveelste debacle/wanbeleid/ wanbeheer beland. ALM, Girobank, Insel Air, nu Ennia.

Overduidelijk is dat niemand heeft opgelet: de Centrale Bank niet, de raad van commissarissen (RvC) niet, de raad van toezicht (RvT) niet enz. enz. Commissarissen komen feitelijk niet meer weg met slechts marginaal toezicht: grijpen ze niet in als zij het bestuur zien ‘rommelen’ kunnen zij aansprakelijk worden gesteld, zelfs als aan hen decharge zou zijn verleend.

Op Curaçao wordt natuurlijk al jarenlang aangerommeld: Friends and Family, neef, nicht, broer, zus, vriendin, vriend, bijvrouw, bijman; alles kan zomaar en niemand is ooit verantwoordelijk voor iets. Want laten we wel zijn, als wij onze riante salarissen maar krijgen. Binnen elke overheidsnv borrelen steeds – jarenlang – dezelfde namen op. Schaamte hebben we niet, want die zijn we namelijk al decennialang voorbij. Nu is de kogel door de kerk en roept iedereen ach en wee, want de pensioenen van 30.000 mensen staan op het spel.

Hoe heeft het zover kunnen komen, dat een Amerikaanse Iraniër een paar honderd miljoen naar zijn eigen bedrijven heeft overgemaakt? Het antwoord is simpel: iedereen heeft het laten gebeuren, want we stonden erbij en keken naar. De Amerikaanse Iraniër lacht zich suf over zoveel domheid. Dat zou hem in andere landen nooit gelukt zijn. Maar op ons dushi Kòrsou kan alles en doet iedereen van alles. Sancties zijn er nauwelijks. Handhaven, vergeet dat ook maar. We schelden zomaar 18 miljoen aan belastingen kwijt, nota bene aan een ‘Lands’ loterij en gaan gewoon over tot de orde van de dag. Tja, wie zijn nou die figuren die dit allemaal zover hebben laten komen? Wie waren nu die commissarissen die zaten te slapen? Als je het vonnis van de rechter van 29 november 2021 goed doorleest, dan schrik je toch wel even van alle enorme bedragen die deze commissarissen als beloning hebben ontvangen.

De kroon spant wel J. Saleh, die zomaar 2.956.557 gulden op zijn bankrekening mocht bijschrijven. Zijn dit nu de mensen die een rolmodel zouden moeten zijn, voor onze jongeren bijvoorbeeld? We leven in een land waar de armoede onbeschrijflijk is; waar een derde van de bewoners moet zien te overleven, waar dagelijks waterafsluitingen plaatsvinden, waar gebedeld moet worden om kindertjes met een schooltas naar school te laten gaan, waar thuis nauwelijks eten is. En als klap op de vuurpijl mag het moederland dit wanbeleid, wanbeheer en debacle weer een keer oplossen. Deze regering, deze Staten, de vorige regeringen, de vorige Staten waarvan de meesten via andere partijen zijn teruggekeerd, en dan vooral vanaf 2010, en al die commissarissen die in de uitspraak genoemd worden: u moet zich schamen.

Josef Martina,

Curaçao

Naschrift KKC

