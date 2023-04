AntilliaansDagblad | Curaçao krijgt XCG-munt

Geen discussie meer over dollarisatie

Willemstad – Curaçao krijgt een nieuwe Caribische gulden, afgekort XCG, en de discussie over dollarisatie is een gepasseerd station. Dat is aan het einde van de centrale commissievergadering in de Staten gisteren door de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Richard Doornbosch, uitgelegd.

,,Dat schip is al de haven uit”, zo refereert hij naar de mogelijke introductie van de dollar. Niet dat de president-directeur de vele gestelde vragen hierover onbeantwoord zal laten, maar het zou beter zijn nog eens apart een discussie te voeren over dollarisatie. ,,Er zou op den duur natuurlijk nog altijd op dollars overgegaan kunnen worden, over zo’n jaar of tien”, aldus Doornbosch.

Daarom is gisteren ook een uitvoerige uitleg gegeven over de introductie van de Caribische gulden. De afkorting XCG is door een internationale instantie toegewezen, omdat het lastig was een afkorting te vinden voor een munt van twee landen, te weten Sint Maarten en Curaçao. De X is een neutrale letter en CG staat voor Caribische Gulden.

Het besluit is al gevallen en de contracten zijn getekend, aldus de bankpresident. De uitgaven zijn begroot op 15 miljoen gulden. De kosten zijn op conto van de CBCS.

Er is indertijd voor de Caribische gulden gekozen, nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onderzoek deed naar de voor- en nadelen van dollarisatie en ook de CBCS zelf een position paper schreef over dit vraagstuk. ,,Beide rapport hebben ertoe geleid dat de regeringen van Sint Maarten en Curaçao besloten hebben over te stappen op de Caribische gulden”, aldus Alvin Francisco, vice-manager Financiën bij CBCS. Hij krijgt het woord nadat de president nog vertelt dat over anderhalf jaar, in 2024, de nieuwe munteenheid geïntroduceerd moet zijn. ,,Het heeft na 10-10-’10 wat lang geduurd, maar het is een grote gebeurtenis voor Curaçao en Sint Maarten. Het wordt een ‘militaire operatie’, hoewel er voor de gebruikers weinig zal veranderen. Het kost wel geld, maar het weegt niet op tegen vernieuwingen die ook nu gewenst zijn met betrekking tot de ANG. Het is logistiek complex, er komt bijzonder veel bij kijken. En dus is het al met al heel belangrijk dat we iedereen goed infomeren en daarom ben ik blij dat we vandaag in de Staten zijn. Het is ook belangrijk dat stakeholders meegenomen worden.”

Francisco gaat nog in op het belang van de verandering. Want het huidige geld is verouderd en moet vervangen worden. Internationaal wordt vaak gevraagd waar ANG voor staat, en dan is het antwoord ‘een land dat niet meer bestaat’. ,,Dat wekt wantrouwen.” De laatste vernieuwing dateert van 25 jaar geleden. Er is zoveel technologisch veranderd. ,,Daarom is ons geld nu makkelijk te vervalsen. Dat is in 2019 ook veelvuldig gebeurd met briefjes van 100. Bedrijven willen ons papiergeld en munten niet meer drukken vanwege de kleine oplage”, legt Francisco uit. ,,Het geld zou dus een grote facelift moeten krijgen. Dan kan je net zo goed de nieuwe munteenheid laten drukken.”

Nieuwe waarden biljetten en munten

Over de nieuwe munteenheid zijn enkele weetjes vermeld. In plaats van 25 en 250 gulden komen er nu briefjes van 20 en 200 XCG. En verder briefjes van 10, 50 en 100 XCG. Ook de munten veranderen. Alle munten zijn rond. En het gewicht is aangepast. De XCG-munten zijn van 1, 5, 10, 25, 50 cent, 1 en 5 gulden.

In principe staat er dertig jaar voor het kunnen inwisselen van de ANG. Op een bepaald moment alleen nog bij de CBCS. Gedurende de eerste drie maanden kan betaald worden met ANG en is het wisselgeld XCG. De geldautomaten en ook geldmachines voor producten (parkeermachines maar ook bijvoorbeeld frisdrankautomaten) moeten worden aangepast. Ook banken moeten aanpassingen doen. Elektronisch betalen zal geen problemen opleveren. Maar er is nog een groep inwoners die geen bankrekening heeft, op Curaçao 12 procent en op sint Maarten 17 procent van de bevolking. ,,Er is gelukkig wel wetgeving onderweg die iedereen verplicht een bankrekening te hebben”, zo voegt Francisco eraan toe.

Bron: Antilliaans Dagblad