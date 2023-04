AntilliaansDagblad | Mediation CMC en zorgbond

CBV: We hebben nooit gezegd dat we gaan staken

Willemstad – Nadat de ziekenhuisdirectie zondagavond aan de bel trok en zich zorgen maakte over een mogelijke staking bij het Curaçao Medical Center (CMC), heeft gisterenochtend op uitnodiging van een mediator een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur en zorgbond CBV.

Er is geen staking geweest. En er is een mediastilte afgesproken. CBV-voorzitter Annaliza Mathilda stelt in een interview bij een televisiezender dat er vervolgafspraken staan om met elkaar om tafel te blijven.

Zondag avond heeft ook CBV een persconferentie gehouden, nadat eerst het CMC de publiciteit opzocht. Hoewel niet officieel is gereageerd op de deadline van het CMC-bestuur om aan te geven of er wel of geen staking is, blijkt uit deze CBV-persconferentie dat de bond niet opgeroepen heeft om te staken. ,,Het CMC-bestuur is afgegaan op een voicebericht dat de ronde deed. Dat was niet van CBV afkomstig. Wij hebben nooit opgeroepen te gaan staken. We zijn een verantwoordelijke vakbond en weten als geen ander wat de modus operandi is in een ziekenhuis. We zouden niet zomaar gaan staken. Het voicebericht geeft evenwel goed aan dat medewerkers het zat zijn”, aldus Mathilda. Zij zou het liefst hebben dat ook de minister van Arbeid, Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia (PNP) eens polshoogte komt nemen in het ziekenhuis en ook de inspecteur-generaal van de Inspectie Volksgezondheid Curaçao.

In reactie op het ziekenhuisbestuur stelt Mathilda verder dat er inderdaad geen problemen zijn die de juridische positie van het personeel betreffen. ,,Het gaat om zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, dingen die er gebeuren die zo niet langer door kunnen gaan. Zaken waardoor medewerkers met gewetenswroeging komen te zitten. Daarom zal de inspecteur hier een grote rol in moeten hebben. Het gaat om zaken die niet goed gaan rond de patiënt.”

Zij legt de situatie op de operatiekamer (ok) uit. ,,Daar werken twaalf mensen, twaalf uur per dag in zeven ok’s. En dan ook nog in nachtdiensten en met spoedgevallen via de EHBO. Er zijn ook collega’s uit Nederland. Die blijven maar een maand, waarbij ze in de watten gelegd worden met een huis, eten en salaris. Als ze het net geleerd hebben gaan ze weer weg. Voor hen lijkt het een snoepreisje. ’s Avonds kunnen zij niet alleen de nachtdienst draaien. Onze mensen kunnen werken op alle afdelingen. De mensen uit Nederland zijn vaak specialisten en kunnen niet op alle afdelingen werken.”

CMC erkent personeelstekort

En zo legt ze nog eens uit over het verantwoordelijke werk in het ziekenhuis: ,,De mensen die ervoor kiezen in het ziekenhuis te gaan werken doen dat vanuit een missie. Het is geen gemakkelijk werk. Het zijn mensen die erin geloven, die een eed afleggen. Ze zien mensen die lijden en doodgaan.” Ook geeft Mathilda aan dat niet de CBV of het personeel heeft ‘verzonnen’ dat de salarissen niet uitbetaald worden.

,,Het is herhaalde malen als dreigement door het ziekenhuisbestuur in het openbaar geuit.” Ook vindt Mathilda het niet netjes dat de voice in de persconferentie van het CMC publiekelijk is gemaakt. ,,Dat vind ik intimidatie. De mensen wordt de mond gesnoerd.”

Op een vraag vanuit de pers waarom direct naar de minister gestapt wordt en niet bij problemen naar het ziekenhuisbestuur, stelt Mathilda: ,,Het bestuur kent onze problemen, maar doet er niks mee. De Raad van Bestuur gaat niet verantwoordelijk om met gezondheid en daar hebben we een probleem mee. De huidige minister heeft een luisterend oor getoond, er is eindelijk iemand die luistert. De voorgaande minister Dorothy Pietersz-Janga zei elke keer dat we maar naar het gerecht moesten stappen. Deze minister probeert de bemiddelen en dat is ook zijn werk.”

In de persconferentie zondagavond heeft het bestuur van het CMC overigens duidelijk naar voren gebracht zich bewust te zijn van de pijnpunten van het personeel en vooral van het tekort aan mankracht. ,,Dat was al bij de opening ruim drie jaar geleden van het CMC. Voor ons staan drie dingen voorop: effectiviteit van de zorg, veiligheid van de patiënt en veiligheid van de medewerker”, zo benadrukt Gilbert Martina herhaaldelijk.

,,We hebben al jaren een tekort en een liquiditeitsprobleem. Er staan 87,5 vacatures open. We hebben nu 19,6 miljoen gulden gekregen van de minister. Dat is geen cadeautje maar een bedrag waar wij recht op hebben. Het zijn voorgeschoten kosten voor de behandeling van onverzekerden waar we wettelijk verplicht voor moeten zorgen. Maar daar is de overheid financieel verantwoordelijk voor. We hebben hier drie jaar voor gevochten.”

Martina vervolgt: ,,Er liggen geen maatregelen op tafel ten nadele van het personeel. We weten hoe hard de mensen in het CMC werken. Maar we moeten ons ook houden aan het traject van accreditatie, waarmee de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de zorg gegarandeerd wordt. Dat brengt soms resistentie met zich mee, want het gaat soms om een verandertraject.”

Medisch directeur Ingemar Merkies voegt eraan toe: ,,Bij de ok en bij de coronary care unit (CCU) is uit onderzoek gebleken dat de protocollen niet ‘in place’ zijn. Er is een werkgroep ingesteld en er wordt gewerkt met een ‘timeframe’. Het is geen colafabriek waarin we werken, alles moet op en top in vorm zijn. We moeten efficiënter werken en met minder kosten, meer mensen kunnen opereren. De nieuwe structuur op de ok is een verrijking van de afdeling en het gaat niet ten koste van de arbeidssituatie van het personeel. Elke medewerker is een bouwsteen voor kwaliteit. Mensen die hiervan afwijken, moeten wel gecorrigeerd kunnen worden.”

Martina legt nog uit dat vanaf volgende maand de gegevens uit het tevredenheidsonderzoek onder patiënten elke maand gepubliceerd zullen worden.

En als het toch over onderzoek gaat. Uitgelegd wordt dat het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit teleurstellend is omdat uiteindelijk niet de oorspronkelijke onderzoeksopdracht is uitgevoerd. De regering heeft KPMG-Nederland verzocht een benchmarkonderzoek te doen. Ook het CMC heeft op eigen initiatief een Nederlands bedrijf aangetrokken om research te doen.

Tot slot stelt Martina de gezondheid van Curaçao als geheel aan de orde: ,,In een volgende persconferentie kunnen we het hebben over de consequenties van een ongezonde samenleving voor CMC. Elk jaar stijgt het aantal patiënten met 10 procent. Waarom komen er zoveel mensen naar het ziekenhuis? Twee derde deel dat naar de spoedeisende hulp gaat kan ook door de huisarts geholpen worden. We moeten aan dit soort punten werken.” Merkies vervolgt:

,,We hebben een ziekelijke bevolking, er moet meer aan preventie gedaan worden, want over drie jaar hebben we de capaciteit niet meer. De eerstelijnszorg moet versterkt worden. En preventie blijft belangrijk, met het groot aantal mensen met overgewicht en suikerziekte, wordt er veel gedialyseerd, zijn er vaak amputaties, er zijn meer herseninfarcten daardoor, ook orthopedie is een drukke afdeling als gevolg van het overgewicht. De voorlichting moet al op school beginnen.”

Inspectie gevraagd om onderzoek

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK) heeft de Inspecteur om twee onafhankelijke onderzoeken gevraagd. Een bij de Coronary Care Unit (CCU) en een bij de OK. ,,Een incident binnen de CCU en met name het daaropvolgende ingrijpen door het bestuur van het CMC heeft geleid tot onenigheid tussen personeel en bestuur”, legt de minister uit.

Dit incident is gemeld bij de Inspectie Volksgezondheid. Na een intern onderzoek door het CMC-bestuur is een acuut verbeterplan gestart. Voor de verbeteringen moest de CCU tijdelijk verhuizen wat tot onrust heeft geleid bij het personeel. Die betrok CBV erbij. De Inspectie Volksgezondheid zal de twee onderzoeken in de komende vier weken afronden, aldus Silvania. Verder is afgesproken dat er in het vervolg maandelijks overleg plaatsvindt tussen de Inspecteur, het bestuur van het CMC en de vakbond CBV.

Bron: Antilliaans Dagblad