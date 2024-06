DH | Multi-million-dollar St. Maarten Crime Fund lacks financial administration and policy plan

Gehele revisie Statuut ‘niet opportuun’

Willemstad – In de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) staat dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om een apart Ipko of andersoortige interparlementaire conferentie geheel te wijden aan het oplossen van het democratisch tekort in het Koninkrijk der Nederlanden.

Uitgangspunt voor de conferentie is een rapport dat opgesteld moet worden door ‘een breed geschakeerde groep ‘Democratisch tekort Koninkrijk’ van onafhankelijke (wetenschappelijke) deskundigen’. ,,De gevraagde deskundigen moeten reeds bestaande en nieuwe voorstellen tot vermindering van het democratisch tekort binnen het Koninkrijk overzichtelijk in kaart brengen, analyseren (pro’s en contra’s voor betrokkenen) en samenvatten, en tevens de reikwijdte en betekenis van bestaande Statuutsbepalingen (onder andere de artikelen 3, 11, 26, 27, 38, 43 en 51) in ogenschouw nemen en analyseren”, zo staat in de afsprakenlijst opgenomen.

Ook zal er een brief gestuurd worden aan de Koninkrijksregering met een oproep om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven over een eventueel te organiseren Koninkrijksconferentie, met de mogelijkheid tot deelname van vertegenwoordigers van de parlementen.

Na over het onderwerp gesproken te hebben tijdens het recente Ipko is vastgesteld dat het Statuut in december 70 jaar bestaat en dat er sprake is van een democratisch tekort in het Koninkrijk. Ook is besproken dat ‘de bestaande mogelijkheden voor democratische besluitvorming in het Statuut mogelijk nog niet ten volle zijn benut’. Daarbij is wel opgemerkt dat een integrale herziening van het Statuut momenteel niet opportuun is, en evenmin binnen afzienbare tijd haalbaar.

Bron: Antilliaans Dagblad