AntilliaansDagblad | Aandacht herstel kusten

Willemstad – Een nieuw samenwerkingsverband tussen het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL), de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Coastal Dynamics zal het voortouw nemen bij instandhoudings- en herstelprojecten van de kusten en de daar aanwezige ecosystemen.

Dat wordt bekendgemaakt door DCNA die zich richt op alle Nederlands-Caribische eilanden. Er zal eerst een haalbaarheidsstudie gedaan worden rond mangroven en zeegrasvelden. De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd in het kader van het ‘Conservation and Restoration of Key Habitats’-programma van DCNA. Belangrijke onderdelen van de studie zijn onder meer het beoordelen van de huidige status van mangroven en zeegrasvelden, betrokkenheid van belanghebbenden en het uitvoeren van een algemene beoordeling van de middelen.

Kusten2Met de verkregen informatie kunnen daarna projecten gestart worden zodat deze gebieden versterkt kunnen worden en veerkrachtig kunnen zijn voor bedreigingen zoals klimaatverandering, vervuiling en niet-duurzame kustontwikkeling. En dat gebeurt met een ‘natuur-inclusieve aanpak, met op de natuur gebaseerde oplossingen’.

Kusten3DCNA: ,,De Nederlandse Cariben zijn de thuisbasis van unieke eilandecosystemen die worden geconfronteerd met uitdagingen zoals over-ontwikkeling, klimaatverandering en andere milieudrukken. Kustecosystemen vertegenwoordigen gebieden die van cruciaal belang zijn, met name vanwege hun biodiversiteit, klimaatbestendigheid en cultureel erfgoed. De voorgestelde haalbaarheidsstudie is bedoeld om tekortkomingen in expertise, middelen en samenwerking op alle zes de Nederlands-Caribische eilanden (Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius) te overbruggen.”

DCNA wil nog een hoger algemeen doel bereiken en stelt: ,,Het succes van de haalbaarheidsstudie is cruciaal voor het creëren van een alomvattend begrip van de omstandigheden van kustecosystemen, het bevorderen van samenwerking en het leggen van de basis voor toekomstige herstelprogramma’s.”

Foto’s: De luchtwortels van de zwarte mangrove, de rode mangroves en zeegrasbedden en de groene schildpad die zich voedt met zeegras.

Foto’s HenkJan Kievit, Christian Koning en Kay Wulf

Bron: Antilliaans Dagblad