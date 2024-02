PBC | Upgrade E-gates Hato kan voor vertragingen in passagiersstroom zorgen

Marcel Vink



MEDELLÍN – In de Colombiaanse stad Medellín is een 57-jarige Nederlander dood aangetroffen in een hotelkamer. Onze landgenoot is mogelijk slachtoffer geworden van een bende die via nepdates toeslaat.

De Nederlander is niet de eerste buitenlander in korte tijd die in het gebied omkwam, waarbij vrouwen betrokken lijken die mannen lokken.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt tegenover De Telegraaf dat een Nederlander is omgekomen in Medellín. ,,De familie krijgt consulaire bijstand”, voegt een woordvoerster toe.

De Nederlander werd aangetroffen in een hotel in de wijk El Poblado, in de straat 11C. Hij zou enkele uren eerder zijn gezien in bijzijn van twee vrouwen , zo is inmiddels achterhaald. Onze landgenoot kwam in de vroege uurtjes van vrijdagochtend het hotel in, en had twee lokale dames bij zich.

De politie gaat er op basis van het eerste onderzoek vanuit dat de beide vrouwen het hotel om ongeveer 5 uur weer verlieten, zonder de Nederlander, niet lang nadat ze waren binnengekomen. Het is voor de politie in Medellin nog niet duidelijk wie zij zijn, maar agenten doen alles om hun verblijfplaats te achterhalen.

Mooie vrouwen ingezet door bende

De autoriteiten hebben, in Colombiaanse media, aangegeven er rekening mee te houden dat onze landgenoot slachtoffer is geworden van een bende die het heeft voorzien op buitenlanders. De criminelen zouden mooie vrouwen inzetten om mannen uit andere landen in de val te lokken en te kunnen beroven. De contacten worden gelegd via datingapps.

Het lichaam van de Nederlander werd gevonden door schoonmaakpersoneel van het hotel, dat de kamer binnenkwam om de dagelijkse taken uit te voeren en stuitte op het levenloze lichaam van de gast.

Eenheden van de forensische opsporing hadden kort na de ontdekking hun eerste werk gedaan. Het lichaam van de Nederlander werd minutieus onderzocht op sporen van geweld, en er werd mogelijk bewijsmateriaal in beslag genomen. Er wordt verder onderzoek gedaan door een lijkschouwer.

Vijfde slachtoffer in regio

De Nederlander is al het vijfde buitenlandse dodelijke slachtoffer in een week tijd dat dood is aangetroffen in de regio. De vier mannen en een vrouw zijn allen onder verschillende omstandigheden om het leven gekomen, een verband is nog niet duidelijk aangetoond.

Het meest recente geval lijkt niet met een datingbende te maken hebben – een Amerikaanse vrouw overleed na deelname aan een ayahuasca-ritueel – maar van de vier anderen houdt de politie er rekening mee dat ze alleen in de val van een doortrapte en gewetenloze criminele bende liepen.

Zo werd een Amerikaan die al enkele dagen vermist was, in een hotel in de wijk Santa Lucia dood gevonden. Ook werd het stoffelijk overschot van een andere, 29-jarige Amerikaan ontdekt in een wat ouder hotel, en was er een 37-jarige dode uit de Verenigde Staten nadat deze man van de zeventiende verdieping van een gebouw in de wijk La Aguacatala was gevallen. Er wordt onderzocht of het om moord of zelfmoord gaat,

Over een wat langere periode gaat het zelfs om dertig doden in de regio, waarvan ook enkele doden lijken te duiden op een datingbende. Het eerste slachtoffer, 45 jaar oud, uit New York, kwam 29 oktober met zijn neef het land binnen. Volgens de autoriteiten gingen ze twee dagen later naar een nachtclub in Provenza, in de wijk El Poblado, en keerde hij daarna met twee vrouwen terug naar het hotel. Hij werd later dood aangetroffen in de badkuip, zonder tekenen van geweld.

Op 11 november werd een 55-jarige toerist dood aangetroffen in een Airbnb in El Poblado. Hij stierf aan meerdere steekwonden, onder andere in zijn nek. Een 18-jarig meisje werd kort erop gearresteerd. Ze was samen met hem binnengekomen en had hem ontmoet via een datingapplicatie.

Toerist beroofd buiten restaurant

Een andere 55-jarige man uit Florida stierf 14 november nadat dieven hem probeerden te beroven buiten een restaurant in El Poblado. Het slachtoffer weigerde zijn bezittingen af te geven. Een 34-jarige toerist werd dood aangetroffen in het gebied na een overval, waarbij sieraden en geld werden meegenomen. Er lijkt een vrouw bij betrokken die het slachtoffer via een datingapp had ontmoet.

Een 50-jarige Aziatisch-Amerikaanse docent werd 11 december dood aangetroffen in de wijk La Pola , nadat hij was ontvoerd toen hij een vrouw zou zien die hij online had ontmoet. De kidnappers lijken hem te hebben vermoord nadat ze geen geld kregen voor zijn vrijlating.

Vanwege de grote hoeveelheid sterfgevallen onder zijn burgers hebben de Verenigde Staten waarschuwingen afgegeven over Medellín en zijn omgeving. De regio wordt omschreven als ’zeer gevaarlijk’ voor toeristen. Geconfronteerd hiermee besloot de lokale overheid een actieplan in het leven te roepen om het sekstoerisme te stoppen. Ook worden criminele bendes aangepakt die in veel gevallen sociale datingnetwerken gebruiken om buitenlanders aan te trekken, te beroven en te vermoorden.

