PBC | Meubelgigant IKEA opent eerste winkel in Colombia

BOGOTÁ- De Zweedse meubelgigant Ikea opent binnenkort zijn eerste winkel in Colombia. De winkel komt in winkelcentrum Mallplaza in hoofdstad Bogotá.

“We geloven dat we positieve impact kunnen hebben op de huishoudens in Colombia. Als bedrijf richten we ons erop om in Colombia te brengen waar we voor staan, met de focus op vijf pijlers: functionaliteit, kwaliteit, design, duurzaamheid en goede prijs”, zegt IKEA-Colombia manager Hableidy Castañeda.

De opening van IKEA in Colombia stond eigenlijk voor het jaar 2020, maar moest worden uitgesteld door de impact van de COVID-19 pandemie.

De winkel in Bogotá wordt de eerste van drie winkels die IKEA in het land zal openen en tevens de grootste: Het filiaal zal een oppervlakte hebben van 26.000 vierkante meter, drie verdiepingen, een zelfbedieningsgebied van 2.000 m², een kinderzone, een Zweedse marktplaats en een restaurantgedeelte.

Het ligt in de bedoeling in 2024 nog twee nieuwe verkooppunten in gebruik te nemen: Één in Mallplaza in Cali en de andere in het winkelcentrum Viva Envigado in Medellín.

Ook digitaal

Naast fysieke winkels zal IKEA in Colombia ook een uitgebreid digitaal aanbod hebben via e-commerce. In het begin zal dit alleen beschikbaar zijn voor bezorging in Bogotá en zullen de 6.000 producten van het bedrijf beschikbaar zijn.

De vestiging van IKEA in het Latijns-Amerikaanse land zal in eerste instantie 900 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Bij de opening van de andere twee verkooppunten zal dit doorgroeien naar verwachting doorgroeien naar in totaal 1300 arbeidsplaatsen.

