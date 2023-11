NU | De politieke aardverschuiving in Nederland in kaarten en grafieken

Nederland heeft gekozen. De kaart kleurt donderdag een dag na de stembusgang PVV-blauw. Bekijk hier de uitslagen en zetelverdeling door de jaren heen.

Zoals in bovenstaande kaartjes is te zien, is het CDA in geen enkele gemeente meer de grootste partij. Hoe anders was dat tot aan ruim tien jaar terug.

Daarna stond de VVD aan het roer. De partij leverde vier keer op rij de premier. De PVV brengt daar nu verandering in. Alleen Pieter Omtzigt heeft met NSC in Twente nog echt een bolwerk te pakken. Het is de thuisbasis van het Kamerlid. GL-PvdA heeft de stemmen vooral binnengehaald in studentensteden. Deze tendens is vaker bij verkiezingen te zien.

Maar over het algemeen stemt Nederland overwegend (centrum)rechts. Het linkse blok van onder andere GL, PvdA en SP neemt al jaren in zetels af. Dat kan je in onderstaande grafieken bekijken.