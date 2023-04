Volkskrant | Plan arrestatie Trump klaar

Thomas Rueb

Oud-president Donald Trump zal dinsdag meewerken aan het strafrechtelijke onderzoek tegen hem. Maar, zeggen zijn advocaten, ‘elk onderdeel dat we kunnen aanvechten zullen we aanvechten’.

De donaties van zijn medestanders stromen binnen. En New York maakt zich klaar voor rellen.

Ze zijn eruit gekomen. Na dagenlang onderhandelen tussen justitie, advocaten en beveiligers ligt er een plan klaar voor de arrestatie van Donald J. Trump. Deze maandag zal de oud-president, naar verwachting, per privéjet van zijn woning in Florida naar New York vliegen. Daar brengt hij de nacht door in het penthouse van de Trump Tower, zijn blinkende wolkenkrabber op Manhattan. Dinsdagmiddag wordt Trump voorgeleid en hoort hij, tegelijk met de rest van de wereld, de verdenking tegen zich uitgesproken.

Het plan schept enige orde in de onduidelijkheid waarin de Verenigde Staten zijn gestort, sinds donderdag bekend werd dat Trump strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij wordt verdacht van het met campagnegeld afkopen van een voormalig pornoster, met wie hij een kortstondige affaire zou hebben gehad. Nooit eerder werd een oud-president vervolgd.

‘Wij zullen de aanklacht aanhoren en ontleden’, zei Trumps advocaat Joe Tacopina zondag op CNN. Tacopina en andere leden van Trumps juridische team deden een ronde televisie-interviews. De boodschap: hun cliënt zal meewerken, maar ‘elk onderdeel dat we kunnen aanvechten zullen we aanvechten’.

Trump, minder diplomatiek, trok alvast van leer tegen de rechter in zijn strafzaak straks. ‘Zijn naam is Juan Manuel Marchan’, schreef de oud-president op sociale media. ‘Hij haat me.’ Trump beweert dat Marchan persoonlijk zou zijn ‘uitgekozen’ door hoofdofficier Alvin Bragg, die de vervolging leidt. In werkelijkheid worden rechters door de rechtbank toegewezen.

Zijn advocaat probeerde de schade zondag te herstellen. ‘Ik heb geen enkel probleem met deze rechter’, zei Tacopina. Maar, voegde hij daaraan toe, ‘mijn cliënt heeft het recht om overal problemen mee te hebben’.

5 miljoen aan donaties

Trump heeft een tumultueus weekend achter de rug. Hij krijgt nog altijd bijval van een breed consortium aan partijgenoten. Daar zitten opvallend veel voormalig tegenstanders tussen. Zaterdag meldde zich Jeb Bush, broer van oud-president George W. Bush en Trumps rivaal tijdens de voorverkiezingen in 2016. ‘Dit is zeer politiek’, zei Bush over de strafzaak. ‘Dit draait niet om gerechtigheid.’

De rijen in de Republikeinse Partij hebben zich gesloten om Trump, en ook kiezers laten zich niet onbetuigd. Sinds de vervolging donderdag werd afgekondigd, stromen de donaties binnen. Zaterdagnacht stond de teller op ruim 5 miljoen dollar, meldde zijn campagneteam.

Toch tekenden zich dit weekend ook politieke complicaties af. Zondag meldde zich een gloednieuwe Republikeinse rivaal voor het presidentschap: de 72-jarige Asa Hutchinson, oud-gouverneur van de staat Arkansas. ‘Ik ben ervan overtuigd dat men leiders wil die het beste in Amerika naar boven halen’, zei Hutchinson tegen ABC News, ‘en niet alleen onze slechtste instincten.’ Naast Trump is hij de derde Republikein die zich officieel kandideert, na voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley en de tech-ondernemer Vivek Ramaswamy.

Hutchinson is een uitgesproken criticus van Trump. Dat onderscheidt hem van Haley en potentiële kandidaten als gouverneur Ron DeSantis en oud-vicepresident Mike Pence. Zij spreken met meel in de mond, om Trumps achterban niet te ontstemmen. Na de vervolging spraken zij hun steun uit voor Trump. Zo niet Hutchinson. ‘Ik ben anders’, zegt hijzelf.

De kansen van de relatief onbekende Hutchinson lijken mager, maar zijn timing is veelzeggend. De strafzaak tegen de populairste Republikeinse kandidaat maakt het presidentiële speelveld onvoorspelbaarder dan ooit – en niet iedereen gokt in Trumps voordeel.

MAGA-petjes

‘Wij zijn klaar voor dit gevecht’, zei advocaat Joe Tacopina zondag. Hij verwacht dat Trump na het aanhoren van de aanklacht dinsdagavond weer terug in zijn woning Mar-a-Lago zal zijn. Dan zal de oud-president voor het eerst publiekelijk op zijn vervolging reageren.

Trumps dochter Ivanka liet dit weekend van zich horen. In een bericht op Instagram hield zij zich opvallend afzijdig. ‘Ik hou van mijn vader en ik hou van mijn land’, schreef ze. ‘Vandaag voel ik pijn voor beide.’

New York maakt zich intussen klaar voor ongeregeldheden. Het extreem-rechtse Congreslid Marjorie Taylor Greene zal afreizen voor een protest. ‘New York zet je MAGA-petjes op’, tweette ze, een verwijzing naar Trumps slogan Make America Great Again. ‘We zullen president Trump steunen en de tirannen bestrijden.’

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

