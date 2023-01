NU | Aanhangers Braziliaanse oud-president Bolsonaro bestormen parlementsgebouw

Aanhangers van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro hebben zondagmiddag (lokale tijd) het parlementsgebouw in hoofdstad Brasilia bestormd. Het is niet duidelijk of er op dat moment mensen in het pand aan het werk waren.

Op beelden is te zien hoe een grote groep Brazilianen het gebouw bestormt. Volgens Braziliaanse media gaat het om duizenden mensen. Een aantal van hen zijn inmiddels ook binnen, waar ze vernielingen aanrichten.

Buiten het gebouw klinkt flink wat geknal, maar het is onduidelijk of dit schoten vanuit de Braziliaanse veiligheidsdiensten zijn. Er wordt in ieder geval wel traangas ingezet, waardoor veel van de bestormers met zakdoeken voor hun gezicht lopen. Enkele betogers hebben ook het dak van het pand weten te bereiken.

De voorzitter van de Braziliaanse senaat laat op Twitter weten dat de lokale politie hulp krijgt van andere politie-eenheden. Hij zegt “deze antidemocratische handelingen” ten stelligste af te wijzen.

Volgens een fotograaf van persbureau AFP doen de taferelen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Autoriteiten hadden het gebied al afgezet, maar dat bleek tevergeefs.

Huidige president niet aanwezig in parlementsgebouw

Op het moment van de bestorming was de huidige president Luiz Inacio Lula da Silva aan het werk in São Paulo.

De Bolsonaro-aanhangers laten zich gelden in Brasilia omdat ze de beëdiging van de linkse Lula da Silva van een week geleden niet accepteren. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor, vrijwel niets meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Bolsonaro verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.

Bron: Nu.nl