Volkskrant | Curaçao wil minister van Staat eretitel afnemen wegens gesjoemel bij pensioenverzekeraar

De Curaçaose regering wil minister van Staat Jaime Saleh zijn eretitel ontnemen. De oud-gouverneur en boegbeeld van integriteit was tien jaar lang commissaris bij de Antilliaanse pensioenverzekeraar Ennia. De verzekeraar werd financieel uitgekleed, zonder dat toezichthouder Saleh ingreep.

Dat blijkt uit een brief van de Curaçaose regering gericht aan Saleh, in handen van de Volkskrant. Saleh (82) was tot voor kort de enige minister van Staat van Curaçao. Hij heeft die eretitel te danken aan zijn lange staat van dienst in het openbaar bestuur.

Tussen 1990 en 2001 was Saleh gouverneur van de Nederlandse Antillen. Daarvoor was hij president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling op de eilanden. Saleh gold als boegbeeld van integriteit, mede door de moraliserende toespraken die hij veelvuldig hield. ‘Egoïsme is helaas nog diep geworteld in de harten van velen’, hield hij zijn toehoorders in 2000 bijvoorbeeld voor.

Maar zijn reputatie heeft na fraude bij Antilliaanse verzekeringsgigant Ennia een flinke deuk opgelopen. Tussen 2006 en 2018 werd bedrijf voor honderden miljoenen euro’s uitgekleed. Daardoor dreigen nu de pensioenen van 30 duizend klanten met wel 80 procent gekort te worden.

De volkswoede richtte zich aanvankelijk op de eigenaar van Ennia, de Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary. Daarna kwam ook Saleh in het vizier. Tussen 2008 en 2018 was hij commissaris bij het bedrijf. In die rol moest hij toezicht houden op de verzekeringsgigant. Maar de onkreukbare geachte Saleh heeft nooit aan de bel getrokken. Dat hij ondertussen wel 3 miljoen Antilliaanse gulden opstreek (omgerekend 1,5 miljoen euro), kwam hem op veel hoon te staan.

Zelf afstand doen van titel

Nu dreigt Saleh definitief van zijn voetstuk te vallen. De Curaçaose premier Gilmar Pisas schrijft Saleh dat het ‘voor de regering niet langer mogelijk is om uw eretitel in stand te houden, gelet op de maatschappelijke voorbeeldfunctie die daarmee wordt verbonden’. Dat heeft te maken met Salehs ‘rol als commissaris bij het ontstaan van de problemen binnen de Ennia-groep’. Saleh heeft tot 30 september de tijd om zelf afstand te doen van de titel van minister van Staat, daarna neemt regering zelf een besluit.

In de tussentijd maant de premier Saleh om ‘maximale terughoudendheid te betrachten’ wanneer hij naar Nederland komt. Saleh zal aankomende week als minister van Staat deelnemen aan enkele bijeenkomsten rondom Prinsjesdag. Zo is hij op 22 september spreker op een conferentie van het BeNeLux-Universitair Centrum, net als oud-premier Jan Peter Balkenende en nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Mogelijk is Saleh als minister van Staat ook uitgenodigd voor de Troonrede. De Rijksvoorlichtingsdienst kon dat zondag niet bevestigen.

Ashwant Nandram is economieverslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft veel over de luchtvaart en spoorwegen. In 2020 won hij journalistiekprijs De Tegel.

Bron: Volkskrant

Naschrift KKC

