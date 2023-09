PBC | Aanvoerder Leandro Bacuna is niet tevreden over voetbalbond Curaçao

Persbureau Curacao



WILLEMSTAD – De aanvoerder van het Curaçaose nationale voetbalteam, Leandro Bacuna, is gefrustreerd over de werkwijze van de voetbalbond van Curaçao, de FFK.

De 32-jarige Bacuna, die al 47 keer uitkwam voor het nationale team, bekritiseert onder meer het snelle ontslag van bondscoaches en de algehele organisatie binnen de bond.

“Ik heb wel wat frustratie naar de federatie van Curaçao, naar de manier waarop wij behandeld zijn,” vertelt Bacuna tegen een verslaggever van RTVNoord. Hij wees op de recente geschiedenis van coachwisselingen en het gebrek aan duidelijkheid over de opvolging.

“Eerst ontslaat de bond de coach, maar daarna is het onduidelijk wie hem moet opvolgen,” klaagde de aanvoerder. Ook haalde hij een incident aan waarbij zelfs was vergeten om een vlucht te boeken voor het team.

Lovende woorden

Na aanvankelijke ontkenning, lijkt FFK toch in gesprek te zijn met Dick Advocaat als opvolger van Remco Bicentini. In augustus nam de FFK afscheid van bondscoach Remko Bicentini na tegenvallende resultaten, waaronder het niet plaatsen voor de Gold Cup. Bicentini had slechts zes wedstrijden gecoacht en had een contract tot het WK van 2026.

Ondanks zijn frustraties had Bacuna wel lovende woorden voor interim-coach Dean Gorré. “Dean heeft het heel goed gedaan. Hij heeft de groep opgevangen en in korte tijd iets neergezet,” zei hij.

Gorré is een bekende binnen de FFK; hij was er eerder actief als technisch directeur en heeft een twee maanden durende aanstelling als interim-bondscoach.

WK 2026

Curaçao, dat momenteel onderaan de poule staat samen met El Salvador, zal de volgende twee thuiswedstrijden tegen Panama en Trinidad en Tobago zonder Bacuna moeten spelen vanwege zijn recente rode kaart.

Toch ziet de aanvoerder de toekomst optimistisch in. “Als we met de groep hard blijven werken, kunnen we de top aan. Ik heb er volle vertrouwen in dat dit goed komt,” aldus Bacuna.

Bron: Persbureau Curacao