Nu.cw | Koningin Julianabrug kort gesloten geweest voor stuntmannen

VLAARDINGEN- Shadiëre C., een 32-jarige vrouw uit Rotterdam die geboren is op Curaçao-Nederlandse Antillen, wordt ervan beschuldigd dat zij in Vlaardingen twee politieagenten ernstig heeft uitgescholden.

Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM), dat haar voor de rechter wil brengen.

Volgens het OM heeft C. zich op 9 april schuldig gemaakt aan opzettelijke belediging van twee hoofdagenten, die op dat moment hun werk aan het doen waren. Zij zou de agenten in hun bijzijn de volgende woorden hebben toegevoegd: ‘Je moet mij niet aanraken kanker flikker, jullie zijn kanker flikkers, kanker racisten, je kanker moeder, kankerhoerenzoon, je bent een blanke, dit is het enige wat je kan doen, kanker racist, kankermongool’, althans woorden van gelijke aard en/of strekking.

Woorden die als beledigend kunnen worden opgevat.

Het OM baseert de strafeis op twee artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Artikel 266 lid 1 bepaalt dat elke opzettelijke belediging die niet onder smaad of smaadschrift valt, strafbaar is met een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete. Artikel 267 lid 1 ahf/sub 2° bepaalt dat de straf met een derde kan worden verhoogd, als de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar tijdens of vanwege de rechtmatige uitoefening van zijn functie. In dit geval zijn de politieagenten de ambtenaren die beledigd zijn. De verdachte riskeert dus een hogere straf dan bij een gewone belediging.

Bron: Rijnmondnieuws