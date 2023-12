Nu.cw | Koningin Julianabrug kort gesloten geweest voor stuntmannen

Sommige automobilisten zullen er hinder aan hebben ondervonden: de Koningin Julianabrug is zondagochtend voor een uurtje gesloten geweest, namelijk van 06.30 uur tot 07.30 uur.

De exacte reden van het sluiten is onbekend, al gaat er op verschillende mediakanalen rond dat er opnames waren voor een nieuwe stuntfilm.

Op de Instagrampagina van een bekend stuntmannen van Curaçao, Alexander Hanst, (op Instagram ‘iamdeathrow’), is te zien dat hij al stuntend op een motor over een verkeersvrije Julianabrug rijdt. Hij is daarbij omringd door een team met camera’s.

Daarnaast gaat er een video rond waarbij een auto op zijn zijkant op twee wielen de brug op rijdt.

Hanst was zaterdag, na de mogelijke opnames, op bezoek bij premier Gilmar ‘Pik’ Pisas, om te praten over de status van motorsport op Curaçao. Dit schrijft de minister-president in een Facebookbericht.

Onlangs is er een grote show geweest, genaamd ‘The Battle of the Islands’, waarin meerdere stuntmannen een grote rol speelden. Pisas schrijft dat Curaçao door deze evenementen op de kaart wordt gezet in Dubai, wat het walhalla is van het stunten in de motorsport.

Beeld: Instagram ‘iamdeathrow’

Bron: Nu.cw