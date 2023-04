PBC | Zes seminars over de Curaçaose online goksector

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Comtado Carib organiseert een zestal seminars op Curaçao over de goksector, opsporing & rechtshandhaving e-gaming. Een hele reeks aan mensen uit de politiek, het bestuur, de juridische keten en de financiele sector van Curaçao is uitgenodigd.

Dat de seminars nu plaatsvinden is niet toevallig. Het licht staat al enige tijd op de online gokwereld van Curaçao. De minister van financiën is druk bezig met het implementeren van de nieuwe Landsverordening Online Kansspelen onder de naam LOK, die hij eigenlijk al voor 1 april 2023 van kracht had willen zien.

Maar de praktijk is weerbarstiger en een opvolger van de uit 1993 daterende ‘Landsverordening buitengaatse hazardspelen’ is uitgesteld tot in ieder geval het einde van dit jaar.

Gedoe

Er is al jaren veel gedoe rondom de goksector van Curaçao. In 1993 werd bedacht om Curaçao economisch wat sterker te maken door binnen haar soevereiniteit de gokwereld te faciliteren.

De daarop ingerichte landsverordening werd zodanig opgesteld dat de lokale bevolking werd uitgesloten om daar zelf aan deel te nemen, vandaar dat ‘buitengaatse’.

Verder werd bepaald dat vergunning tot het aanleggen en houden van deze hazardspelen slechts wordt gegeven aan in de Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersonen en dat de vergunning niet voor overdracht vatbaar is.

Trustsector

De huidige master- en sublicentie structuur – die overigens in de wet geen grondslag heeft – blijkt een praktijk gecreerd te hebben waar de door de overheid toegewezen vergunninghouders aan de regelgeving een eigen interpretatie hebben gegeven.

De wet uit 1993 is duidelijk over wie met een licentie goksites mag exploiteren: de vergunninghouders. Maar die hebben de daadwerkelijke exploitatie uitbesteed aan duizenden andere bedrijfjes, waardoor toezicht door de overheid niet meer mogelijk is, althans niet wordt gedaan.

De trustsector beweert haar eigen toezicht op die goksites uit te voeren en die voldoende onder controle te hebben.

Witwassen

De zes seminars van Comtado Carib zijn in de periode van 25 april tot en met 30 mei en vinden plaats in de aula van de universiteit van Curaçao. Zij doen het licht schijnen op het huidige toegepaste beleid en de handhaving daarop en wat daarvan het gevolg is.

De seminars worden gehouden in aanloop naar de Caribbean Financial Action Taskforce, die in juni 2024 Curaçao gaat evalueren op haar veertig aanbevelingen op het gebied van voorkoming witwassen en financiering terrorisme.

Om aan die aanbevelingen te kunnen voldoen zal de Curaçao International Financial Services Association (CIFA) de overheid daarbij ondersteunen.

Uit de seminars van Comtado Carib gaat blijken wat voor kluif CIFA hieraan zal hebben om de acceptatie van de betrokken vergunninghouders met de daaraan gelieerde rechtspersonen te garanderen om te voorkomen dat Curaçao op de grijze lijst increased monitoring wordt geplaatst.

Comtado

Comtado Carib is opgezet door Peter Comello. Een ex-politieman met 42 jaar ervaring bij de Nederlandse Politie, waarvan 11 jaar bij de Financial Intelligence Unit. Op zijn uitnodiging zijn verschillende experts aanwezig tijdens de seminars, die hun licht laten schijnen over de Curaçaose gokwereld.

