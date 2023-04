PBC | Gewonden en veel schade bij paasongelukken op de Schottegatweg

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Bij een aantal auto-ongelukken zijn dit paasweekeinde op Curaçao gewonden gevallen en was er veel materiële schade.

Net voorbij Banco di Caribe op de Schottegatweg-oost verloor een man de macht over het stuur, botste tegen een lantaarnpaal, waarna de auto over kop sloeg en zich in een tuinmuur boorde. De bestuurder, die geen riem droeg, werd daarbij uit de auto geslingerd en is met ernstige verwondingen opgenomen in het CMC.

Op de Schottegatweg-west reed een auto tegen het hek van het Isla-terrein. De bestuurder bleek een minderjarige te zijn, zonder rijbewijs. Hij had de huurauto van zijn opa geleend. In een tas in de auto vond de politie munitie.

Foto – Èxtra

Een bestuurder van een scooter ging onderuit uit in de buurt van Parera, ook op de Schottegatweg, en moest behandeld worden door ambulancepersoneel. Volgens de bestuurder maakte een auto voor hem een vreemde manoeuvre, waardoor hij ten val kwam.

Bron: Persbureau Curacao