PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft de 45-jarige D. Gabriel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens wapenbezit. Het betreffende wapen zou gebruikt zijn om de bekende rapper Boechi te vermoorden.

Tijdens een huiszoeking op 17 juli in Aura Winkelstraat trof de politie het vuurwapen aan in de slaapkamer van de verdachte. Gabriel ontkende enige betrokkenheid bij het wapen en verklaarde onwetend te zijn over hoe het wapen in zijn huis terechtgekomen was.

De zaak kreeg een wending toen een telefoongesprek tussen Gabriel en Christopher Zimmerman door de politie werd afgeluisterd. Zimmerman werd toen verdacht en is inmiddels veroordeeld in de moordzaak op rapper Boechi. In het gesprek vroeg Zimmerman aan Gabriel om ‘het ding’ aan hem te geven, wat suggereert dat Gabriel mogelijk betrokken was bij de moordzaak.

Gabriels partner had eerder aangifte tegen hem gedaan wegens bedreiging. Zij bevestigde dat Gabriel een wapen had geleend van een vriend. Na deze informatie doorzocht de politie Gabriels huis en vond het wapen, wat leidde tot zijn arrestatie.

In het proces ontkende Gabriel dat de conversatie met Zimmerman over een wapenverkoop ging, bewerend dat het over een auto en geld ging. Echter, de politie vermoedde dat Gabriel mogelijk Zimmerman van een wapen had voorzien voor de moord op Boechi, of op zijn minst op de hoogte was van de plannen.

Gabriel, die in 2015 al veroordeeld was tot vijf jaar gevangenisstraf voor wapenbezit en recentelijk was vrijgelaten, bleef ontkennen iets met het wapen van doen te hebben. Hij verklaarde na zijn vrijlating bij zijn broer te zijn gaan wonen en niet in het huis waar het wapen gevonden werd, hoewel hij daar soms verbleef. Een tante van Gabriel bevestigde dat het huis, waar veel mensen kwamen, al jaren gesloten was.

Op basis van het gevonden wapen in Gabriels slaapkamer, achtte de officier van justitie de beschuldiging bewezen. De rechter volgde deze redenering en veroordeelde Gabriel voor het bezit van het wapen.

Bron: Persbureau Curacao