PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

‘Die dankbare blik is onbetaalbaar’

“We hebben het liever niet over iemand die terminaal ziek is”, merkt Angelle Scharbaai van Ambulans Deseo Kòrsou. “Mensen zijn vaak nog huiverig om ons in te schakelen. Het is een klein eiland en ze willen niet dat anderen het horen.” Daarom wil de stichting ook extra voorzichtig zijn met het delen van informatie van klanten. Het gaat de vrijwilligers erom dat die laatste wens zo mooi mogelijk in vervulling gaat. Scharbaai noemt het team vrijwilligers van de stichting een ‘perfecte match’. “Elke keer weer realiseer ik me hoe belangrijk het is dat je van het leven geniet”, reageert een van de vier verpleegkundigen. “Het werk is ook een soort therapie voor mijzelf.” Een ander noemt de dankbare blik in de ogen die zegt: ‘dat ik dit nog mee mag maken’. “Dat is onbetaalbaar.” Of die dame die op weg terug naar de hospice zegt: ‘Het is goed zo. Ik heb iets moois achtergelaten.’ Dat moment van afscheid is het meest emotioneel; voor de familie en voor de vrijwilligers van Ambulans Deseo. “Tegelijkertijd is er een gevoel van blijdschap, omdat het ons is gelukt die wens uit te laten komen.”