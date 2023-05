PBC | Verongelukte automobilist was 36-jarige Chinees Jianwei MO

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De automobilist die vorig week verongelukte op de Helmin Wiels Boulevard is de 36-jarige Jianwei MO, geboren in China.

Het ongeluk vond plaats om drie uur ’s nacht in de nacht van maandag op dinsdag 23 mei ter hoogte van Pali Mangel Resort. De Chinese jongen verloor daar de macht over het stuur en ramde een palmboom in de middenberm.

De kracht van de klap was zo hard, dat de boom ontworteld werd. Van de zwarte Honda CRV was niet veel meer over.

Met zijn dood is Jianwei het zesde dodelijke slachtoffer in het verkeer op Curaçao dit jaar.

Bron: Persbureau Curacao