PBC | Verhalen slavernijverleden intens voor Oranjes

WILLEMSTAD – De gesprekken gisteren op Landhuis Knip tussen de koninklijke familie en enkele oudere nazaten van tot slaaf gemaakten uit Curaçao duurde lange dan gepland. Maar daar waar in het programma nauwelijks tijd was voor uitloop, bleven de Oranjes nu zitten. Ze wilden het gesprek afmaken, uitloop was geen probleem.

De nazaten vertelden met name over de tijd na de afschaffing van de slavernij in 1863. Tot 1875 bleven voormalig tot slaaf gemaakte mensen vaak werken voor de plantagehouder, uit traditie. Als ‘betaling’ voor het wonen op de plantage, moesten zij soms een of meerdere dagen gratis werken.

Spijker

Een van de aanwezigen, Freddy Monte, vertelde over zijn grootvader, die vlak na de afschaffing van de slavernij werd geboren. Uit ‘protest’ sloeg hij een spijker in zijn voet, zodat hij niet meer gratis kon werken. Het was een van de vele vormen van protest uit die tijd, zo werd aan het koningspaar en de prinses uitgelegd.

De interesse van het koningspaar en de prinses bleek overduidelijk geïnteresseerd toen het gesprek wegens tijdsgebrek moest worden afgerond, terwijl drie nazaten nog hun verhaal moesten doen.

“We willen het afmaken”, zei Máxima direct, waarop Amalia benadrukte dat ook zij de verhalen wilde horen. “Jullie hebben de klok, maar wij hebben de tijd”, zei de koning. Daarop vertelden de nazaten nog kort hun verhaal.

Stilte

Vlak voor het gesprek kreeg de koning door de directeur van Museo Tula een persoonlijke noot toegevoegd. Jeanne Henriquez, vroeg of de koning in het herdenkingsjaar op 1 juli de stilte wilde verbreken.

Daarmee doelde ze op het belang voor de nazaten om een excuus van het Koningshuis, nadat de Nederlandse regering dat eerder deed op 19 december vorig jaar. Willem Alexander knikte beleefd, maar reageerde niet.

