PBC | Uitbreiding van de Caribische kustwacht: meer bescherming voor de eilanden

DEN HAAG – De Kustwacht zal groeien en zich ontwikkelen tot een 24/7 opererende instantie. Dit staat in het Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied dat minister Ollongren van Defensie aan de Kamer stuurt.

De organisatie zal de komende jaren naar verwachting groeien met ongeveer 265 medewerkers met tientallen voltijdbanen, voornamelijk geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De groei zal de grenstoezicht versterken en er zal geïnvesteerd worden in nieuw en bestaand materieel.

De Kustwacht is een belangrijke schakel in de rechtshandhavingsketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk, met taken zoals search and rescue, opsporing, toezicht, terrorismebestrijding, grensbewaking, bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel en irreguliere immigratie. De organisatie was bijzonder succesvol in de drugsbestrijding afgelopen jaar en speelt daarom een belangrijke rol in de strijd tegen internationale ondermijning.

