PBC | Twee arrestaties op Curaçao in verband met overval op Penstraat

WILLEMSTRAAT – Op Curaçao heeft de politie twee verdachten gearresteerd in verband met een overval op toeristen op 6 maart 2023 in de Penstraat.

De eerste verdachte is de 29-jarige J.C. en geboren in China. De tweede verdachte is de 29-jarige L.G.R.S. en geboren op Curaçao.

Na ondervraging is J.C. vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. L.G.R.S. is in hechtenis genomen in afwachting van verder onderzoek. De arrestaties vonden plaats op de Winston Churchillweg.

