PBC | Nieuwjaarsbaby op Curaçao heet Kylian

Persbureau Curacao

AMSTERDAM – De bekende Curaçaose mezzosopraan Tania Kross heeft een opmerkelijk jaar achter de rug. Niet alleen heeft ze opgetreden voor prinses Beatrix op Curaçao, maar ook is ze toegetreden tot de Paleiscommissie van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam. Dat meldt het ANP.

Deze commissie, waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix eveneens deel van uitmaken, speelt een belangrijke rol bij het organiseren van tentoonstellingen en evenementen in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Tania Kross toonde zich vereerd met haar nieuwe rol in de Paleiscommissie. “Het is een heel leuk gezelschap en zij vinden mij ook leuk. Dus gelukkig hebben we een match,” zei ze met een glimlach in een gesprek met het ANP. De commissie, bestaande uit onder anderen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, astronaut André Kuipers en schrijver Joris Luyendijk, adviseert de stichting over diverse culturele activiteiten.

Kross, die eerder dit jaar de prestigieuze Johannes Vermeerprijs in ontvangst mocht nemen, heeft door haar drukke schema nog niet veel kunnen bijdragen aan de stichting. Ze verwacht echter begin volgend jaar meer betrokken te raken. “Ik ga het allemaal meemaken,” zei ze vol verwachting.

Een bijzonder moment dit jaar was het optreden voor prinses Beatrix op Curaçao. Kross, vergezeld door vrouwen uit haar vroegere meisjeskoor en een basisschoolklas, gaf een hartverwarmend optreden op het landgoed Savonet. “Ik heb die school zelf benaderd en we hebben de liedjes met ze geoefend, dat was zo leuk om te doen,” herinnerde ze zich. Prinses Beatrix was onder de indruk van het optreden en de kinderen, die ze “schattig” en “ontzettend leuk” noemde.

“Tuurlijk is ze prinses Beatrix, maar ze is en blijft onze koningin in ons hart,” zei Kross. Ze sprak haar bewondering uit voor de betrokkenheid en interesse van Beatrix. “Je ziet dat zij een heel sterk persoon is. Ik hoop dat ze weet dat ze altijd bij ons terechtkan. Ze wordt met open armen ontvangen,” aldus Kross.

Dit nieuws benadrukt de culturele verbinding tussen Curaçao en Nederland. Het optreden van Kross voor prinses Beatrix op Curaçao symboliseert de sterke banden en gedeelde geschiedenis tussen de twee landen. Haar rol in de Paleiscommissie versterkt deze culturele brug verder en biedt een platform voor Curaçaose kunst en cultuur in Nederland.

Bron: Persbureau Curacao