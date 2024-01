PBC | Nieuwjaarsbaby op Curaçao heet Kylian

De hoofdverdachte uit Hengelo, die aan het hoofd stond van een uitgebreid netwerk voor cocaïnesmokkel tussen Oost-Nederland en Curaçao, gaat in hoger beroep.

Dat melden meerdere Nederlandse media.

Zeven leden van een criminele organisatie zijn schuldig bevonden aan de smokkel van grote hoeveelheden cocaïne van Curaçao naar regio’s in Oost-Nederland, zoals Twente en de Achterhoek. De 50-jarige hoofdverdachte kreeg de hoogste straf: negen jaar gevangenisstraf.

Naast de 50-jarige hoofdverdachte werd ook een 56-jarige stukadoor, die als medeleider werd beschouwd en als de bedenker van de smokkelmethode, veroordeeld. Beide mannen hebben aangegeven in hoger beroep te gaan tegen hun veroordeling. Ook andere veroordeelden uit onder meer Hengelo, Winterswijk en Schiedam gaan in hoger beroep. Slechts twee mannen besloten om hun straf te accepteren.

Het netwerk omvatte meerdere steden en gebieden in Nederland en Duitsland. De politie heeft invallen gedaan op dertien verschillende locaties, waaronder in Hengelo, Enschede, Silvolde, Amsterdam, Delft, en IJmuiden. Daarnaast werden ook invallen gedaan in Vreden, net over de Duitse grens.

De mannen werden half december veroordeeld, woensdag maakten enkele van hen bekend in hoger beroep te gaan.

Bron: Nu.cw