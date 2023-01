PBC | Recordaantal verblijfstoeristen in 2022 op Curaçao

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Voor het eerst in de geschiedenis kwamen bijna een half miljoen toeristen naar Curaçao. Het gaat dan om toeristen die één nacht of meer op het eiland bleven. In totaal kwamen er bijna 490.000 verblijfsbezoekers.

Het eerste kwartaal van het jaar begon nog traag. In die periode had Curaçao nog te maken met de Omicron-variant en waren er voor sommige landen reisbeperkingen. Toeristenorganisatie CTB hoopte toen nog op 375.000 verblijfsbezoekers voor 2022.

Maar vanaf april was er een toename te zien van het aantal verblijvende gasten uit alle focuslanden. Juli was de best presterende maand van het jaar, toen er iets meer dan 48.000 stayovers kwamen.

Het laatste kwartaal van 2022 bleef stabiel met minimaal 44.000 bezoekers per maand. Met de bereikte prestaties zegt CTB dat het eiland hersteld is van de pandemie en zelfs eerdere recordbrekende aankomsten uit 2015 heeft overtroffen, toen er ruim 467.000 verblijvende bezoekers naar Curaçao kwamen.

In 2022 kwamen bijna 238.000 verblijfsbezoekers uit Nederland en nog eens bijna 40.000 uit de rest van Europa. Het aandeel van de Europese bezoekers komt daarmee op 57 procent.

Het is de eerste keer dat Curaçao meer dan 93.000 verblijfstoeristen uit de Verenigde Staten van Amerika heeft verwelkomd. In totaal werden in 2022 bijna 106.593 Noord-Amerikaanse bezoekers verwelkomd om het aandeel van de Noord-Amerikaanse regio op 22 procent te brengen.

Colombia eindigde als de derde primaire markt, met bijna 29.000 aankomsten in 2022. De Zuid-Amerikaanse landen presteerden over het algemeen boven verwachting. Uit Brazilië en Suriname kwamen respectievelijk 10.000 en 6.000 bezoekers.

De secundaire landen Argentinië, Ecuador en Uruguay sloten het jaar af met een recordprestatie ooit, samen ruim 9.000 toeristen. Het aandeel uit de Zuid-Amerikaanse regio is dertien procent.

Vanuit de Caribische regio kwamen in totaal 30.000 bezoekers. Aruba was goed voor 11.000 verblijfstoeristen. In totaal zijn er 8.500 bezoekers geregistreerd van de overige Nederlands Caribische eilanden.

Bron: Persbureau Curacao