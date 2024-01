PBC | Ouderen en risicogroepen kunnen covid-boosterprik halen

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag kunnen mensen van 75 jaar en ouder, evenals andere mensen met een verhoogd risico, hun Covid-19 booster ophalen. Dit heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren bekendgemaakt.

De boosters worden toegediend volgens een gepubliceerd leeftijdsschema, dat regelmatig wordt bijgewerkt.

De Uitvoeringsorganisatie Geneeskunde & Gezondheidszaken (GGD) aan de Piscaderaweg 49, Zakitó, fungeert als locatie voor de ‘walk-in’ vaccinatie, waar geen afspraak voor nodig is.

Naast ouderen boven de 75 jaar, krijgen mensen tussen 18 en 59 jaar die door een huisarts of specialist zijn geadviseerd, voorrang voor de vaccinatie. Ook personen in deze leeftijdsgroep met obesitas, mentaal onbekwaamheid, of met een hoog medisch risico, zoals een verzwakt immuunsysteem, komen in aanmerking. Daarnaast zijn zorgmedewerkers die direct patiëntencontact hebben en personen in zorginstellingen prioritaire groepen.

De vaccinatiedagen zijn gepland op 4, 5, 8, 9 en 10 januari, tussen 8:00 en 12:00 uur, en van 13:30 tot 16:30 uur.

Bron: Persbureau Curacao