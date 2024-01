ParadiseFM | Streefdatum Caribische gulden 31 maart 2025

Persbureau Curacao



WILLEMSTAD – De Curaçaose voetbalbond FFK is in gesprek met Dick Advocaat over de functie van bondscoach. Na zijn vertrek bij Feyenoord en ADO Den Haag lijkt Advocaat zijn carrière mogelijk voort te zetten bij het nationale team van Curaçao, eerder ontkende de bond in gesprek te zijn.

De FFK hoopt de onderhandelingen voor eind januari af te ronden, met het oog op de wedstrijden in maart, waarbij Advocaat dan als nieuwe coach aan het roer zou staan.

Advocaat ziet een rol als bondscoach van Curaçao als een interessante afsluiting van zijn succesvolle carrière. Dit komt na de uitschakeling van het Curaçaose team in de voorrondes van de Gold Cup onder leiding van Remko Bicentini, gevolgd door het interim-coachschap van Dean Gorré.

Gorré blijft wel actief bij de FFK als trainer van het nationale vrouwenteam en als ‘Technical & Development Director’ met een focus op de jeugd.

Advocaat, die een indrukwekkende internationale carrière als bondscoach heeft met teams zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Rusland, Servië en Irak, zou met zijn ervaring een significante bijdrage kunnen leveren aan het Curaçaose voetbal.

Zijn mogelijke aanstelling wordt gezien als een belangrijke stap voor de kwalificatie van Curaçao voor het WK 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Ook is de aanstelling van een gerenommeerde coach een garantie voor exposure in het buitenland en dus aantrekkelijk voor sponsoren. Dick Advocaat treedt daarmee in de voetsporen van Patrick Kluivert en Guus Hidding. Naar verluidt gaat Corendon het nationale team financieel ondersteunen.

Bron: Persbureau Curacao