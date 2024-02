PBC | Zoektocht naar vermiste Amerkaanse toerist gestaakt

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het lichaam van de jongen die gisterenmiddag in het water viel in het Spaanse Water is gevonden. Dit heeft een politiewoordvoerder bevestigd.

De 16-jarige jongen viel van boord nadat de boot waarin hij zat door een andere boot met hoge snelheid werd overvaren.

Ondanks intensieve zoekacties tot laat in de nacht kon hij niet worden gelokaliseerd. Vanochtend vroeg is de zoekactie weer gestart en zijn lichaam in de loop van de ochtend gevonden. Details daarover zijn nog niet vrijgegeven.

Bron: Persbureau Curacao