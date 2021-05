PBC | Kan iemand op het strand Fort Amsterdam even corrigeren?

Redactioneel Commentaar | Dick Drayer

De stranden van Curaçao zijn sinds vandaag weer toegankelijk voor het publiek. Dat waren ze eigenlijk al vanaf het begin van de Coronacrisis, maar de dienst Communicatie en Voorlichting hield er een eigen interpretatie op na en daarvan zijn u en ik al maanden de dupe.

En zelfs nu de belangenvereniging van de Hospitality Sector, CHATA, de juristen van Algemene Zaken duidelijk heeft gemaakt hoe het zit, blijft de voorlichtingsclub op Forti eigenwijs plaatjes verspreiden op sociale media met het irritante woord ‘korekshon‘, alsof zij de wijsheid in pacht hebben, terwijl ze slaafs de wil van de minister dienen te volgen, die het – zoals ik hieronder schrijf – niet altijd bij het juiste eind heeft.

Geen wettelijke basis

De regering van Curaçao is niet altijd even netjes in het opvolgen van haar eigen regels. Zo zijn de coronaregels tot 5 december vorig jaar zonder wettelijke grondslag geïmplementeerd en kon de politie geen van de regels juridisch handhaven. Maar deed dat toch. Geen enkele boete is naar de rechter gestuurd, want het Openbaar Ministerie wist dat de rechter daar korte metten mee zou maken. Op persconferenties werd natuurlijk niet gezegd, zodat u, argeloze burger zich toch aan de regels zou houden. Uit angst en onwetendheid voor de torenhoge boetes die in het vooruitzicht werden gesteld.

Toen ik er eens een keer wat van zei tijdens een persconferentie, bekende Rhuggenaath schoorvoetend. “We rekenen op de burger om zich desondanks aan de regels zal houden.” De schuldbekentenis kon hij ook doen omdat de persconferentie weer eens lekker gerekt was door oeverloze epidemiologische verhandelingen en het publiek inmiddels weer als toehoorder was verdwenen. Er moet immers ook nog gewerkt worden.

Sportverbod

CHATA meldde gisteren dat de nieuwe ministeriele beschikking ruimte bood om de stranden weer open te stellen. Dat komt uit, want Curaçao is vandaag code geel geworden en Nederlanders mogen weer massaal boeken voor een strandvakantie in de West. En dan is het mooi meegenomen dat dat strand ook echt gebruikt kan worden.

De belangenclub CHATA had ontdekt dat er in de ministeriele beschikking die al die coronaregeltjes een wettelijke grondslag moet geven helemaal niets over stranden zegt. Welgeteld één keer komt het woord strand voor en wel in artikel 11, lid 3. Daarin staat:

() personen kunnen zich op de openbare weg begeven tussen 04.30 uur en 09.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.30 uur om zwemactiviteiten te verrichten dan wel op het strand aanwezig te zijn met personen met wie ze een gezamenlijke huishouding vormen of in een groep van niet meer dan vier personen. https://gobiernu.cw/nl/laws/tijdelijke-regeling-maatregelen-uitzonderingstoestand-covid-19-pandemie/

Maar artikel 11 gaat niet over ruimten en gebieden of bedrijven die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dit artikel gaat over Sporten en lichaamsbeweging. In lid 1 is bepaald dat het beoefenen van sportactiviteiten verboden is. In lid twee tot en met vier staan de uitzonderingen. Zo mag je wel sporten en zwemmen op bepaalde tijdstippen van de dag met mensen van een gezamenlijke huishouding of in een groep van niet meer dan vier personen.

Het gaat hier in dit artikel dus niet over een strandverbod, maar over een sportverbod.

Toen CHATA het ministerie op de hoogte bracht van de kennelijk foutieve interpretatie die ons maanden van het strand weghield, was de reactie vanuit Fort Amsterdam, erg pragmatisch: communiceer maar met je achterban, wij wachten wel tot de volgende beschikking om dit te melden.

Misschien dat iemand op Forti ook de dienst Communicatie en Voorlichting even in kan lichten. Ze kennen het woord ‘korekshon‘ daar als geen ander.

Bron: Persbureau Curacao