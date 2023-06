PBC | Jacinta Constancia: Op de dag dat ik mijn straf moet uitzitten, zal ik me melden

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Jacinta Constancia zal zich melden op de dag dat ze wordt opgeroepen om haar gevangenisstraf uit te zitten.

Met deze woorden reageert de voormalige bewindsvrouwe op geruchten die gisteren de ronde deden dat ze vandaag naar de gevangenis zou moeten om haar straf van 20 maanden uit te zitten.

De mondkapjes affaire Dubnium gaat over oplichting van de Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen BZV. Het Hof is van oordeel dat Constancia en haar man de BZV hebben opgelicht door in 2021 een offerte en een factuur voor de levering van ongeveer 40.000 mondkapjes bij BZV in te dienen, terwijl zij nooit van plan zijn geweest om deze mondkapjes aan BZV te leveren.

Naast de celstraf had het Hof aan Constancia als bijkomende straf de ontzetting uit het recht om het ambt van minister te bekleden voor vijf jaar opgelegd.

Juridisch gevecht

Constancia verklaarde dat het geen geheim is dat ze al meer dan negen jaar in een juridische strijd is verwikkeld om haar onschuld te bewijzen.

Zelf vindt de voormalig minister dat ze geen geld heeft verduisterd, niet schuldig is aan fraude of witwassen, maar toch verantwoordelijk wordt gehouden voor complicaties. “Dat is het enige punt, niets anders. Jacinta heeft niemand iets aangedaan”, aldus Constancia in de Éxtra.

Tegen de ochtendkrant zegt ze dat ze vijf keer straf heeft gekregen. “Ik moet een beslag van 365.000 gulden betalen, dat anderen hebben ontvangen van de SVB en hebben uitgegeven. Ook is mijn imago als vrouw, mens en politicus beschadigd.” “Bovendien moet ik mijn straf uitzitten en zal dat ook doen en ik word in de mond van de mensen als een dief en crimineel genoemd. Mijn rechten als mens en vrouw worden geschonden”, aldus de ex-minister.

Constancia zegt dankbaar te zijn voor advocaat Sulvaran die zijn werk heeft gedaan om haar onschuld te bewijzen en insinuaties die niet gebaseerd zijn op waarheid, zoals verduistering en fraude, van tafel heeft geveegd. “Het geld van de SVB is ook van tafel. Jacinta wordt gestraft omdat ze had moeten weten wat er gaande was en haar ex-partner geld heeft gegeven voor ‘zaken aan de zijlijn’ en samenzwering. “Er is geen enkel document, informatie of verslag dat bewijst dat ik iets verkeerds heb gedaan. Mensen, ik wil jullie niet kwetsen, maar jullie kracht ligt in gebed.”

