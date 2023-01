PBC | Hushang Ansary heeft hoger beroep aangetekend, hij vindt dat Sunresorts en Mullet Bay van hem zijn

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Hushang Ansary heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis in kort geding waarin de rechter in oktober bepaalde dat niet hij, maar Verzekeringsmaatschappij Ennia eigenaar is van SunResorts en, bij uitbreiding, van Mullet Bay op Sint Maarten.

Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

De 94-jarige Amerikaanse miljardair van Iraanse afkomst is net op tijd met om in hoger beroep te kunnen. De rechter moet een datum voor de behandeling bepalen. Volgens de krant zou dat februari zijn. Het vonnis is van belang voor de duizenden polishouders van Ennia, omdat de pensioentak te weinig eigen vermogen heeft om pensioenen op lange termijn te kunnen betalen.

Dat is het directe gevolg van grootschalige onttrekkingen van kapitaal door grootaandeelhouder Ansary en twee medebestuurders. Zij werden in 2021, in eerste aanleg, veroordeeld voor een schadebedrag van ruim een miljard gulden. In deze zaak dient het hoger beroep in maart.

