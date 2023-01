PBC | Ouders van meerlingen krijgen in Caribisch Nederland langer zwangerschaps- en bevalverlof

Persbureau Curacao

Het zwangerschap- en bevalverlof voor vrouwen met een meerling zwangerschap in Caribisch Nederland is uitgebreid van zestien naar twintig weken. In Nederland is dat al zo sinds 2018.

Deze wetswijziging is een onderdeel van de Verzamelwet 2023 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2017 wisten professionals in de zorg het zwangerschap- en bevalverlof op Bonaire, Saba en Sint Eustatius al uit te laten breiden van twaalf naar zestien weken.

Daarmee zijn de gemiddeld 280 zwangere vrouwen die jaarlijks bij de Verloskundige praktijk in ziekenhuis Fundashon Mariadal komen gebaat. Gemiddeld zijn er minder dan tien vrouwen zwanger van een tweeling.

Gezien de verhoogde kans op complicaties in de zwangerschap, een vroeggeboorte, waarvan sprake is bij een bevalling voor 37 weken zwangerschap of een bevalling met een keizersnede is deze uitbreiding van het zwangerschap- en bevalverlof voor vrouwen zwanger van een meerling erg belangrijk voor de moeder (ouder)-kind binding en starten van borstvoeding.

Ook is in deze wet opgenomen de mogelijkheid van extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname van het kind langer dan zeven dagen na de bevalling.

Met deze wetswijziging hopen zorgprofessionals dat in de nabije toekomst het vaderschaps/partnerverlof ook aan de orde komt in het voorstel voor de verzamelwet voor Caribisch Nederland.

Bron: Persbureau Curacao