PBC | Film ‘Curaçao underwater Kunuku’ in juni te zien aan boord van Tui

WILLEMSTAD – Een team van bevlogen snorkelaars maakte een bijzondere meerdaagse snorkeltocht langs de 100 kilometerlange zuidelijke kuststrook van Curaçao.

Deze tocht, die nooit eerder door iemand is gedaan, is op film vastgelegd. . In de film – met de titel ‘Curaçao Underwater Kunuku’ – vertelt ‘The Suit’ het verhaal van Curaçao Underwater Kunuku, de prachtige onderwatertuin van Curaçao. Vanaf 1 Juni is de film te zien aan boord van de Dreamliners van TUI.

De tocht van het team van ervaren en toegewijde zwemmers, duikers en snorkelaars ging in acht etappes van zo’n 6-7 uur per dag zwemmen, langs de zuidkust van het eiland. Van het meest oostelijke punt van Curaçao naar het meest noordwestelijke punt.

Onderweg filmden zij de overweldigende onderwaterwereld van Curaçao. Op dieptes waar iedere willekeurige snorkelaar zelf ook kan ervaren wat ‘The Suit Ocean Team’ zag en op beeld vastlegde. Met als doel bewustzijn te creëren ten aanzien van oceaanbeheer in het algemeen en de kustwateren van onze eilanden in het bijzonder.

Curaçao Underwater Kunuku

Het resultaat is een ruim 30 minuten durende film, met mooie beelden, voice-over en muziek, die de kijker de prachtige onderwatertuin – in het Papiaments ‘kunuku’ – van Curaçao laat beleven. Als vissen in het water zwemmen Karel, Niko en Curd van oost naar west.

De non-profit film kwam tot stand dankzij de onbaatzuchtige steun van verschillende partijen. Zo is de voice-over van de Nederlandse versie van de film van Erwin Arkenbout, voormalig vertegenwoordiger van Nederland voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

De film geeft het publiek, in niet minder dan zes talen, de kans om vanaf een scherm de onderwaterwereld aan de zuidkust van Curaçao te beleven. Dit zet volgens de initiatiefnemers hopelijk aan tot het zelf willen gaan bewonderen ervan.

Daarnaast werd het ruwe filmmateriaal ter beschikking gesteld voor zowel educatie als de wetenschap. Zo kwam de maker van de film alle drie de beloftes na: een mooie film, materiaal voor onderwijs en een schat aan informatie ten behoeve van de wetenschap.

The Suit

The Suit is een fictief personage dat speciaal voor de film gecreëerd werd door bedenker, grondlegger en producer van de film, Curd Evertsz, een geboren en getogen Curaçaoënaar. In de film verwijst Evertsz naar ‘The Suit’, het duikpak. Iets wat zowel duikers als snorkelaars, met minimaal een duikbril en een snorkel, gebruiken.

De steun en betrokkenheid bij de realisatie van deze prachtige film, waarin interactie tussen mens en natuur op verhalende wijze wordt gebracht, is belangrijk. Ongeacht wie wat deed, maar wel dát men het in de anonimiteit deed, leidt tot de conclusie dat iedereen in dat duikpak kan zitten en dus de ‘The Suit’ kan zijn. Hieruit vloeide de naam ‘The Suit Ocean Team’ voort.

Voorproefje aan boord

Curd Evertsz, creator van ‘Curaçao Underwater Kunuku’ & ‘The Suit Ocean Team’: “Natievorming moet ook duurzaam oceaanbeheer omvatten. Immers, gezonde oceanen dragen bij aan welvaart in de wereld. Daarom dienen wij als mens in de natuur, de natuur in de mensheid te gebruiken om oceanen te behoeden tegen wat dreigt, goed te beheren en in duurzame bescherming te nemen. De toekomst van wat ons gegeven werd is onze handen.”

De film is ook (in 6 talen) op YouTube te bekijken:

