Koninkrijksbelangen blog | First Lady

Banden politiek en georganiseerde misdaad steeds inniger



WILLEMSTAD – let’s talk about sex. Dat de regering letterlijk het bed deelt met de gokmaffia is oud nieuws. Dossier Koninkijksrelaties en Amigoe schreven er al over. Doch hoewel de gescheiden minister president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) inmiddels schathemeltje rijk én straalverliefd zou zijn, geven MinPres en zijn aanstaande First Lady vooralsnog geen acte de présence op officiële feestjes. Wie is Pinnaclesports CEO Jessica Davis (aka Paris Smith), waarom kreeg Pisas een villa van 2,5 miljoen dollar en hoe nauw is de politiek op Curacao met de internationale georganiseerde misdaad op Curacao verbonden? Een profiel.

Jessica Davis’ roemruchte carrière

Jessica Pauline Davis-Dyett (52) begon haar gokcarriere op 25-jarige leeftijd bij WorldWide Telesports in Antigua in 1995. In 1998 werden Davis, een kleindochter van een voormalige gouverneur van North Dakota, en haar partner William Scott al door de FBI verdacht van fraude via het internet en in 2005 ook nog eens beschuldigd van het illegaal verleiden van gokkers om geld te sturen vanuit de Verenigde Staten Staten naar het Caribische eiland voor weddenschappen voor ongeveer 2.500.000.000 USD over een periode van acht jaar en het verstoppen van dat geld in offshore vennootschappen.

Rond 2006 vertrok Davis naar Curaçao om haar carrière in de online gaming wereld voort te zetten op Curacao die toen al naam had gemaakt met een te gunstig investerings- en toezichtsklimaat zonder justitiële bemoeienissen en de verplichte overheids veiligheidsscreening voor direct betrokkenen die door kabinet Pourier was ingevoerd, was inmiddels door de trustkantoren en vergunningshouders afgeschaft. Dus ondanks haar strafrechtelijke veroordeling in de USA werd Davis de afgelopen 17 jaar de chief executive officer (CEO) van Pinnacle. Vanwege de verdenkingen nam ze aanvankelijk de alias Paris Smith aan, maar nadat de veroordeling en alias al snel bekend werd, zou ze het gebruik van haar alias als gebruikelijk in de gokindustrie bestempelen.

PinnacleSports

Pinnaclesports, ook wel ‘Pinny’ genoemd, is een Curaçaose online gokbedrijf dat sinds 1996 opereert vanuit het Holiday Beach hotel & Veneto casino en wereldwijd sportsbetting aanbiedt vanuit de Nederlandse Antillen. Oprichters en aandeelhouders waren Las Vegas bookie Stanley Tomchin en de flamboyante Californische oddsmaker George Molsbarger, later gevolgd door derde eigenaar met de naam Brandt England. Vermoed wordt dat de eigenaren van Holiday Beach hotel & casino gebouw, de beruchte casinobazen Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo en Jacobo ‘Cocochi’ Prins, minderheids aandeelhouders waren.

In 1999 was Pinny volgens eigen zeggen eigenaar van de vergunning van Cyberluck N.V.. Tot zover echter kan worden nagaan opereerde Pinnacle op basis van van een illegale sublicentie, bestuurd door verschillende trustluitjes. Pinnacle heeft haar wortels diep in de Curacaose samenleving. Zo opereert zij binnen een kerstboom van rechts vennootschappen onder exotische namen als Skalden Management N.V., King’s Cross N.V., Cehuva N.V., Zarb Corporation N.V. en Ragnarok Corporation N.V. bestuurd door verschillende trustkantoren zoals (o.a.) een trustdesk van de Rabobank (Decro Trust), trustkantoor Trustmoore en trustbeheerder Cornelis Teunis Fieret, een voormalige financial controller uit het nest van Meespierson Fortis Intertrust, de grondlegger van het wereldwijd illegale goknetwerk, gestoeld op basis van een illegaal masterlicentie en sublicentie systeem.

In 2005, net voordat Davis bij Pinnacle begon, draaide de multinational uit Otrobanda volgens de door haar in Alderney opgegeven financiële cijfers een jaarlijkse omzet van 12 miljard dollar (nafls 21.600.000.000). In 2008 was de omzet als gevolg van het USA gokverbod meer dan gehalveerd naar 5,7 miljard dollar (nafls 10.000.000.000). Omdat Pinnacle geen beroep deed op een E-zone status met 2% winstbelasting zou de schatkist van Curacao jaarlijks dankzij Pinnacle rijkelijk gevuld moeten zijn. Echter, uit de jaarrekeningen van Curacao sinds 2010 (online bij de Algemene Rekenkamer te vinden), kan worden opgemaakt dat Pinnacle weinig tot geen (noemenswaardige) winstbelasting aan de schatkist afdraagt. Curacao was inmiddels uitgegroeid tot de worldcapital of online gambling en meetingpoint voor de nietsontziende onderwereld en een gewetenloze bovenwereld waar miljarden worden witgewassen, maar dat was nog bij weinigen bekend.

In 2006 startte Davis, ondanks haar strafblad, als hoogste baas bij Pinnacle. Een ieder die ooit een bezoekje aan het vrolijk gekleurde maar een beetje verouderd en armoedig hotelletje met casino in Otrobanda bracht, kent vermoedelijk nog wel al die moderne grote digitale TV schermen met sportsbettings en paardenrennen in het landbased casino met het Full Fledge Sportsbook, waar een bezoeker zijn (zwarte) geld kon afstorten aan de bar, op Pinnacle’s live paardenrennen kon inzetten en even later met een cashiers check weer naar buiten naar de bank kon wandelen. Lang zou niemand vermoeden dat hier een heus miljardenbedrijf huisde, bestuurd door criminelen.

Fopvergunning

Omdat een Curacaose sublicentie feitelijk een fopvergunning is, waarbij valselijk wordt voorgedaan alsof het een wettelijke vergunning is die bovendien door de overheid wordt gereguleerd (“Established in 1998, Pinnacle Sports is fully licensed by the Government of the Netherlands Antilles on the island of Curacao, who are also the regulating body (Department of Justice) for the gaming industry.”), maar het bedrijf als gevolg van het ontbreken van een wettelijke vergunning nagenoeg onverkoopbaar is, betrachtte Pinnacle vanaf 2006 diverse malen in meerdere andere ‘flexibele’ jurisdicties als Alderney, Malta en de Filipijnen een back-up vergunning te verkrijgen. In de praktijk bleef Pinnacle steeds opereren op basis van een valse Curacaose sublicentie.

In 2012 arresteerde en vervolgde het New Yorkse openbaar ministerie 3 eigenaren en 22 Amerikaanse Pinnacle ‘agenten’ op Amerikaans grondgebied op 225 verdenkingen van illegaal gokken, witwassen, corruptie en banden met de Italiaanse maffia. Pinnacle eigenaren George Molsbarger, Stanley Tomchin en Brandt England werden in de boeien geslagen, samen met Kelly Rae Barsel, Jerry Martin Branca, Michael ‘Mike’ Colbert, Steven Santo Diano, Brandt Alan England, Joseph David Paulk, Paul Sexton uit Las Vegas en New Yorkers Steven Diano, Jerald Branca, Kelly Barsel, Joseph Paulk, Brandt England, Andrew Belardino, Michael Duong, Gadoon Kyrollos, Vincent Basciano, Edward Cappucci, Edward Iazzetti en John Tognino. Volgens het Amerikaanse OM hadden de Pinnacle eigenaren en agenten vanaf 2011 in een half jaar tijd alleen al op Amerikaanse bodem tenminste 50.000.000 USD winst gemaakt aan illegaal gokken. De meeste Pinnacle verdachten maakten een deal of werden veroordeeld, slechts enkelen werden vrijgesproken.

Aan de Curaçaose zijde bleef het echter muisstil. Zowel in de media, als in de politiek als bij vergunning toezichthouder Justitie, als bij de toezichthouder op de telecominfrastructuur van UTS, als bij de toezichthouder Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten op trustbazen, als bij opsporing door het Curaçaose openbaar ministerie.

Hoewel opsporingsinstanties in het Koninkrijk der Nederlanden de afgelopen 30 jaar geen grensoverschrijdende criminaliteit gelieerd aan online gokken en witwassen zien als het gaat om het aanbieden van illegale kansspelen en witwassen binnen de trustsector, zien de Amerikaanse autoriteiten daarentegen tal van criminele activiteiten die structureel blijven plaatsvinden onder het bezielende leiderschap van Davis.

Hondsbrutaal (‘significant exercise of brazenness’) noemen de Amerikanen dat.

Criminal enterprise, illegaal gokken, witwassen, corruptie, samenzwering, omzeilen van USA wetgeving, ‘National Gambling Ring with Suspected Mob Ties’, ‘A complicated scheme of bounced transactions between computer servers in Costa Rica and Panama’, ‘those who participate in these criminal enterprises often use threats, intimidation, and even physical force to collect debts and oftentimes charge usurious interest rates on outstanding debts’, de Amerikaanse opsporings autoriteiten winden geen doekjes als het gaat om de criminele activiteiten binnen PinnacleSports op Amerikaanse bodem. Je zal de CEO maar zijn.

Doch dat de Curacaose wettelijke basis van de activiteiten op USA grondgebied ontbrak – Pinnacle opereert middels een illegale sublicentie – hadden de Amerikanen (toen) nog niet ontdekt. Daarentegen was Pinnacle zich maar al te bewust van haar zwakke plek. Na een kort mislukt Chinees avontuur, kocht de Zweedse voormalige voetbal ster en Touchbet Ltd eigenaar Bengt Magnus Petter Hedman het zwaar gehavende Pinnacle met de onder vuur liggende CEO aan het stuur, nadat hij eerst een Maltese vergunning wist te ritselen zodat Pinnacle niet meer aan een zijden draadje hing van een Curacaose ‘sublicentie’. Echter, de grond voor het verkrijgen van de Maltese vergunning lag gelegen in de twijfelachtige basis dat Pinnacle in haar 15 jaar lange bestaan zou hebben beschikt over een wettige Curacaose vergunning. Zo werd Pinnacle een multinational met een miljarden omzet terwijl het bedrijf feitelijk niets waard is.

Medio 2015 bezochten Amerikaanse journalisten van de New York Times het eiland omdat Pinnacle en Davis toch weer opnieuw op Amerikaans grondgebied opereerden. Geconfronteerd met een lijfelijk bezoekje op de tweede verdieping van het Holiday Beach hotel over nieuwe heimelijke activiteiten op de Amerikaanse markt, verhuisde Davis de hele operatie overnight naar het adres van het ministerie van Economische Zaken op de Pletterijweg 43. Tot hun grote verbazing schoffeerde de toenmalige minister van Economische Zaken Eugene Rhuggenaath (PAR) de Amerikaanse autoriteiten tegenover de New York Times journalisten, die vragen wilden stellen over continuerende illegale sportsbettings activiteiten vanuit de Pater Eeuwesweg 31 op Amerikaans grondgebied.

Na behoorlijke hitte vanuit de Tweede Kamer in Nederland vanaf 2015 switchte Pinnacle van een sublicentie van Cyberluck naar een sublicentie van Antillephone, maar bleef stil.

In 2019 misleidde dezelfde Rhuggenaath, nu als minister president, na aanhoudende vragen vanuit het Nederlandse parlement, hoogstpersoonlijk ook de Nederlandse Tweede Kamer over de wettelijke grondslag van sublicenties waar (o.a.) Pinnaclesports op opereert. Het is dus niet dankzij haar liefdesrelatie met de huidige Curacaose minister president Gilmar Pisas dat Pinnacle en Davis zich beschermd voelen.

Cultuur van straffeloosheid

Op 23 januari 2023 werden een aantal online gokvergunningen en verlengingen van The Elite Turf Club N.V., Curacao Interactive Licensing N.V., Antillephone N.V., Cyberluck (Curacao Egaming) N.V. en Gaming Services Provider N.V. via een LOB verzoek geopenbaard. Naar de mening van uw Koninkrijksbelangenblogster zijn geen van de ‘masterlicenties’ sinds 2007/2008 meer rechtsgeldig en doorlopend, hetgeen zou betekenen dat Pinnacle tot aan vandaag de dag illegaal opereert.

Een niet (meer) rechtsgeldige, doorlopende kansspelvergunning of illegale sublicentie, in beide gevallen maakte Davis zich niet alleen schuldig aan illegaal gokken en witwassen op de Amerikaanse markt, maar hadden zij en Pinnacle naar de mening van uw Koninkrijksbelangen blogster ook in Curaçao al jaren geleden terecht moeten staan voor de volgende misdrijven op Curacaos grondgebied:

Artikel 146 Wetboek van Strafrecht (criminele organisatie)

Artikel 266 Wetboek van Strafrecht (illegaal gokken)

Artikel 339 Wetboek van Strafrecht (oplichting)

Artikel 435 a Wetboek van Strafrecht (witwassen)

Artikel 435 b Wetboek van Strafrecht (gewoontewitwassen)

Artikel 435 c Wetboek van Strafrecht (schuldwitwassen)

Artikelen 2 lid 2 jo. 10 Landsverordening Identificatie bij financiële Dienstverlening

Artikelen 2 lid 1 jo. 35 lid 1 sub a Landsverordening telecommunicatievoorzieningen

Artikelen 2 jo. 31 lid 1 Landsverordening overeenkomst langs elektronische weg

Artikelen 1 lid 2 jo 12 Landsverordening economische zones 2000

Artikelen 11 jo. 23 Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties (tot 2019)

Diversen fiscaal strafrecht (meerdere)

Hoewel de cultuur van straffeloosheid binnen het Nederlandse Koninkrijk voor trustkantoren die het aanbieden van illegale online kansspelen op basis van een sublicentie na 30 jaar zonder enig toezicht en opsporing een feit is, zal naar alle waarschijnlijkheid de wereldwijde witwaswaakhond Financial Action Task Force (FATF) hier in 2024 een einde aan maken door Curacao naast Soedan en Rusland te blacklisten. Echter, de minister president en de minister van financiën lijken vooralsnog weinig ongerust: Silvania nodigde de delinquente uit op 28 maart 2023 om input te leveren op de nieuwe online kansspelwetgeving en kokketeerde met haar aanwezigheid door haar te fotograferen tijdens die meeting op het ministerie van financiën.

Villa op Coral Estate

Desondanks begonnen pas in mei 2023 de geruchten aan te zwellen. Hoewel het dan inmiddels al een jaar bekend is dat de minister president het bed deelt met Davis, zij de sappigste details deelde over hun sexleven, en hij bovendien eigenlijk alleen nog maar vertoeft in een van haar beide villa’s in Zuurzak en Coral Estate en voorts vrolijk in haar Range Rover rond tuft. Wat was nieuw? Pisas zou afgelopen week in Dubai voor Pinnacle een online kansspelvergunning binnen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben verzekerd. Plus laat Davis volgens hardnekkige geruchten een nieuwe Coral Estate villa voor haar presidentiële bijslaap bouwen. Tot slot zou de weg naar Coral Estate door Charles Cooper (MFK) op kosten van de belastingbetaler opnieuw worden geasfalteerd. Waarde van de grond met villa in aanbouw: 2.500.000 USD. Exclusief asfalteringskosten op kosten van de belastingbetaler.

Als waar is dat Pinnacle c.q. Jessica Davis de minister president daadwerkelijk een multi million dollar villa cadeau heeft gedaan, mag van die investering met grote waarschijnlijkheid worden aangenomen dat deze een criminele herkomst kent.

Hoe dan ook, door zijn openlijk intieme banden met de gokmaffia roept Pisas de verdenking op hand- en spandiensten te verrichten voor Pinnacle en Davis en de gokindustrie waardoor de nauwe banden tussen de internationaal georganiseerde misdaad en de politiek voor de hele wereld steeds duidelijker worden.

Op 5 mei 2023 drongen verschillende Amerikaanse toezichthouders er bij de Department of Justice (DOJ) om illegale offshore kansspelen in de USA te bestrijden. Aka: offshore casino’s vanuit Curaçao, groothandelaar in offshore casino’s.

Tien dagen later maakt de aanstaande First Lady na 17 jaar trouwe dienst plotseling haar ontslag wereldkundig. In haar persbericht houdt de nieuwe First Lady het erop dat zij samen met Magnus Hedman de toekomstige Pinnacle strategie zullen bepalen en Davis als adviseuse zal gaan optreden. De lokale kranten en social media speculeerden: “Het werd de intense vriendschap met een bekende politicus op Curacao mogelijk te heet onder de voeten“. En: “Het schijnt dat haar verleden haar parten speelt en dat dat de reden is waarom zij als CEO van Pinnacle gedwongen werd om af te treden.”

Uw Koninkrijks-belangenblogster denkt dat de waarheid eenvoudig ligt: Pinnacle en aandeelhouders zullen niet bang zijn voor enige strafrechtelijke acties zolang Davis binnen het Koninkrijk der Nederlanden vertoeft. Doch Hedman en Davis zullen met het oog op de nieuwe voor en door de trustsector en gokindustrie geschreven Landsverordening Online Kansspelen (LOK) een aanvraag voor een officiële Curacaose kansspelvergunning willen indienen. En een voor witwassen en illegaal gokken strafrechterlijk veroordeelde CEO met banden met de georganiseerde misdaad en die mogelijk een MinPres heeft omgekocht, zal vermoedelijk aan zo’n aanvraag in de weg staan. De stakes are high, immers, met een echte vergunning valt of staat de waarde en legitimiteit van deze ‘multinational’. En vermoedelijk zal voorafgaand aan de toekenning daarvan nog heel veel achterstallige belastingen moeten worden afgetikt. Niet bekend is of Davis zelf ook aandeelhoudster is in Pinnacle en met de toekenning van de Curacaose vergunning zal cashen.

Kortom, Pisas en zijn ministers hebben klaarblijkelijk weinig boodschap aan de internationale reputatie van Curacao en het Koninkrijk der Nederlanden en maken zich gelet hun (niet) handelen ten aanzien van de gokindustrie kennelijk weinig zorgen over de komende CFATF evaluatie dan zij in de media doen voorkomen. Actions speak louder than words. En Davis? Die leeft in haar eigen bubble en is bovenal verschrikkelijk trots op haar misdaadcarrière, Pinnacle en haar unieke politieke invloed.

Het hart van uw Koninkrijksbelangen blogger gaat uit naar het feit dat de internationaal georganiseerde misdaad op Curaçao elk jaar sterker en rijker wordt gemaakt door nietsontziende trustboeren die verhulling van identiteiten van (criminele) uiteindelijk betrokkenen c.q. gerechtigden, verhulling van de herkomst van ongereguleerde geldstromen en de cultuur van straffeloosheid binnen trustkantoren en brievenbusfirma’s van het Koninkrijk der Nederlanden bevorderen. En niet in de laatste plaats naar de niet afgedragen Pinnacle belastingen in de lege schatkist. Pillowtalks tussen een hondsbrutale First Lady en een blindverliefde Curacaose minister president en het door criminelen meedenken aan een online kansspelwetgeving belooft het eiland mijns inziens in ieder geval weinig goeds.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld. Meer over de auteur vindt u hier.