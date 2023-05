PBC | Elvis Kuwas, de schutter die Wiels doodschoot heeft spijt

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Vandaag is het precies tien jaar geleden dat de befaamde Curaçaose politicus Helmin Wiels werd doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen. Voor die daad zit Elvis Kuwas een levenslange straf uit.

Tien jaar later heeft hij spijt van zijn beslissing, schrijft de Vigilante, die met hem sprak.

Op de dag in kwestie verliet Kuwas zijn huis in Mahuma met een flanel op zijn rug richting Koraal Specht. Daar speelde hij met zijn vriendengroep domino. Later in de middag kwam er een bericht binnen op zijn telefoon. Het bericht kwam van de inmiddels overleden Luigi Florentina, alias Pretu. Die vroeg Kuwas of ‘hij wilde eten’. Ze zouden elkaar in zijn garage ontmoeten. Later die middag hoorde Curaçao dat Helmin Wiels was overleden als gevolg van een aanslag op zijn leven. De rest van het verhaal is bekend.

In mei 2013 werd Kuwas gearresteerd en sindsdien zit hij vast. Hij gaf zijn schuld toe en werd veroordeeld. Tot in cassatie. Kuwas had als jongen geen makkelijk leven. Op 12-jarige leeftijd zat hij al in de diefstal en enkele jaren later zat hij in een jeugdinrichting nadat een vriend van hem was betrapt en hij de schuld moest dragen. Een deel van zijn leven dat nooit wegging. Hetzelfde geldt voor de zaak van Helmin Wiels.

“Tot op de dag van vandaag doet dit me pijn”, liet hij gisteren weten aan Vigilante. Elvis zit in Nederland en verklaart dat zijn leven compleet is veranderd. De moord op Wiels heeft zijn leven volledig veranderd en hij heeft spijt van wat er is gebeurd. Niemand wil het geloven, maar Elvis Kuwas wist niet dat hij Helmin Wiels tien jaar geleden had doodgeschoten. Hem werd verteld dat de man in kwestie een document zou ondertekenen waardoor anderen zouden ‘hangen’. Op dat moment wist Kuwas niet wie Helmin Wiels was.

Elke dag denkt Kuwas aan die dag en naarmate de datum nadert, blijft hij het zich herinneren. Hij kan het ook niet uit zijn gedachten zetten. Op zijn afdeling in de gevangenis spelen ze pool en voetbal. Hij heeft contact met zijn familie en houdt zich niet meer bezig met zijn vroegere leven. Hij heeft een boodschap voor alle jongeren om naar school te gaan, aan sport te doen en zich verre te houden van criminaliteit, ‘omdat je niets wint met criminaliteit’. De onderwereld brengt volgens Kuwas veel pijn. “Je moet niet alleen naar het geld kijken, want je zult op de lange termijn niets bereiken.”

Bron: Persbureau Curacao