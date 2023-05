PBC | Een op de tien auto’s was op Curaçao in 2022 betrokken bij een ongeluk

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Vorig jaar waren er op Curaçao 10.261 verkeersincidenten met schade, waarbij 18.782 auto’s waren betrokken. In bijna 95 procent van deze meldingen ging het om een ongeluk.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van Forensys, die in opdracht van de verzekeraars schademeldingen registreert.

Met 88.639 verzekerde voertuigen op de weg betekent dit dat bijna elf procent van alle verzekerde auto’s, één op de tien dus, vorig jaar bij één of meer ongelukken betrokken was.

Verreweg de meeste brokkenmakers zijn man, bijna zestig procent. De leeftijdscategorie tussen 26 en 35 jaar oud heeft de meeste brokkenmakers, man en vrouw samen.

De meeste ongelukken gebeuren in november en december, waarbij de laatste maand van het jaar ruim tien procent van de ongelukken voor zijn rekening neemt

Bij 1591 ongelukken moest een ambulance assisteren omdat één of meerdere inzittende gewond raakte. Het aantal ongelukken met gewonden is bijna elke maand hetzelfde. Er vielen vorig jaar 25 doden in het verkeer.

Bij bijna één op de tien ongelukken zijn één of meerdere auto’s betrokken met het stuur aan de rechterkant. In meer dan de helft van de ongelukken was de bestuurder met het stuur rechts verantwoordelijk voor het ongeluk.

Ruim negen procent van de bestuurders die betrokken raakte bij een ongeluk, gingen er na het ongeluk vandoor. Eén op de tien dus en vooral in december, toen er ook meer ongelukken geregistreerd werden, was dat het geval. Het mag niet verwonderen dat in 82 procent van die ongelukken de doorrijder, volgens Forensys, schuld had aan het ongeluk.

De Caracasbaaiweg staat met 358 ongelukken op nummer één. Gevolgd door 290 op de Schottegatweg Noord en 258 op de Winston Churchillweg.

Bron: Persbureau Curacao