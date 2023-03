PBC | Dode na schietpartij bij rotonde Palu Blanku

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Een dode en een gewonde door een schietpartij. Dit gebeurde rond 3 uur in de ochtend van 19 maart. Volgens de politie is er één man neergeschoten en naast zijn auto dodelijk gewond geraakt en een tweede gewonde naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuurwapen van het slachtoffer werd naast hem gevonden. Dit meldt de Extra.

Het is nog niet duidelijk of de tweede man, die met een auto bij het CMC werd gebracht, betrokken was bij de beschieting of dat het om twee verschillende cases gaat. Op het moment van schrijven is de huidige toestand van deze man onbekend.

Het is ook nog onbekend hoeveel personen betrokken waren en wat het motief achter de aanval was. Het onderzoek naar de zaak is nog gaande.

Bron: Persbureau Curacao