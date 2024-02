DKR | Van Huffelen wil dat Eilandsraad Bonaire verhoging fractiegeld intrekt

Persbureau Curacao



AMSTERDAM – De verdachte van Curaçaose afkomst, Ludgardo S. uit Tilburg, heeft via zijn advocaat laten weten dat hij geen enkele rol heeft gespeeld in de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Tijdens een zitting gisteren benadrukte hij zijn onschuld en wees hij de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie af. Het OM verdenkt de 35-jarige Ludgardo ervan voorverkenningen te hebben uitgevoerd en op internet naar informatie te hebben gezocht voorafgaand aan de aanslag, en had hiervoor veertien jaar celstraf geëist.

Ludgardo, die op 22 mei 2021 van Curaçao naar Nederland reisde, wordt door justitie gezien als een van de voorverkenners. Hij zou op 11 juni in Amsterdam zijn geweest voor een verkenning. Zijn advocaat stelt echter dat Ludgardo die dag in de stad was voor recreatieve doeleinden, zoals “chillen, uitgaan, eten en het bekijken van vrouwen”.

Ook ontkent hij betrokkenheid bij een bezoek op 1 juli met twee andere verdachten, dat door justitie wordt gezien als een voorverkenning bij de studio van RTL Boulevard en de garage waar De Vries zijn auto parkeerde.

Verder herinnert Ludgardo zich niet wat hij de avond voor de moordaanslag deed, een moment waarop het Openbaar Ministerie suggereert dat de aanslag eigenlijk had moeten plaatsvinden. Contacten tussen Ludgardo en medeverdachte Divainy K., eveneens uit Curaçao, zouden volgens de verdediging niet over de aanslag gaan, maar over ‘handel in mogelijk verboden waar’.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Het OM vermoedt dat de aanslag in opdracht van Ridouan Taghi werd uitgevoerd, omdat De Vries de kroongetuige in het Marengo-proces bijstond. Taghi ontkent enige betrokkenheid en is geen verdachte in deze zaak.

Vrijdag vinden de pleidooien van de verdediging van de vermeende moordmakelaar Krystian M. en de schutter Delano G. plaatsvinden, tegen wie levenslange gevangenisstraffen zijn geëist, evenals tegen de vermeende bestuurder van de vluchtauto, Kamil E. De uitspraak in deze zaak wordt in juni verwacht.

Bron: Persbureau Curacao