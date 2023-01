PBC | ‘Criminelen maken misbruik van wet op geblindeerde auto-ramen op Curaçao’

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Criminelen maken volgens een rechter op Curaçao misbruik van de wet op geblindeerde auto-ramen. Tijdens de behandeling van een zaak van een overval op een minimarket bleek dat een van de verdachten een auto had gehuurd waarvan alleen de achterruiten zwart waren getint.

Tijdens de huurperiode had de verdachte ook de voorruiten zwart getint, zodat niet te zien was wie er in de auto zat. De officier van justitie benadrukte dat het ’tinten’ van ramen tegenwoordig iets verdachts is en dat criminelen misbruik maken van de wet.

Op 1 maart 2022 is de wet op geblindeerde ramen in Curaçao behandeld in het parlement. De wetgeving bepaalt dat de beide voorste zijramen maximaal 35% getint mogen zijn, zodat voldoende licht binnenkomt. De meerderheid van de parlementariërs vindt dat de getinte ramen goed zijn voor de gezondheid van mensen.

Amerigo Thode van de MFK, een van de initiators van de wet, benadrukte dat de wet niet voor verkeersveiligheid is ingediend. Het belangrijkste is de gezondheid van mensen. Maar nu maken sommige mensen misbruik van de wet.

Bron: Persbureau Curacao