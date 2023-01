NTR | Reacties op straat: Wat zou kroonprinses Amalia moeten weten over Bonaire?

Kroonprinses Amalia start vandaag met haar eerste bezoek aan de zes Caribische eilanden. Wat zou de toekomstige koningin moeten weten? Op straat grijpen de Bonairianen de kans om een oproep te doen.

Zaterdag gaat ze op het eiland rondtoeren, samen met haar ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zondag hebben ze een privédag. Inwoners willen vooral meegeven dat er zorgen zijn over hoe ze hun cultuur kunnen behouden. Er zijn ook zorgen over de armoede en ongelijkwaardigheid op het eiland.

“We verwelkomen haar met open armen, maar verander de richting die we op gaan en de relatie tussen Nederland en Bonaire!”, is een van de reacties. “Er is hier geen toekomst voor de jeugd.”

‘Onvrede op Bonaire kan nadelig zijn voor koningshuis’

Dat de armoede richting 40 procent is gegroeid, kan een negatief effect hebben op het imago van het koningshuis, denkt de Bonairiaanse cultuur-expert en ondernemer Hubert Vis. “Dat mensen denken: Nederland voelt niet mee met wat de gewone man hier voelt! Hoe de gewone man hier door het leven gaat.”

Bonaire is veranderd, zeggen verschillende inwoners. Zij wijzen naar de komst van meer migranten en toeristen in de afgelopen jaren, waardoor het veel drukker is op het eiland. Op straat zeggen mensen vooral bang te zijn dat Bonaire haar eigenheid en cultuur verliest. “Steeds meer horeca is gericht op Europese-Nederlanders”, vertelt een Arubaanse migrant. “Ik mis de Bonairiaanse tentjes.”

Wie in deze ‘bijzondere gemeente’ van Nederland woont, kan met het minimumloon of de uitkeringen moeilijk rondkomen. Veel mensen hebben een tweede of soms zelfs een derde bijbaan, zien zowel lokale politici als de Nationale Ombudsman. De afgelopen jaren wordt steeds meer protest gevoerd tegen de groeiende armoede en ongelijke behandeling door politiek Den Haag.

Die zorgen zijn Hubert Vis ook opgevallen. Tijdens het vorige bezoek, acht jaar geleden, had hij een ontmoeting met het koninklijk paar. “Dat was een bezoek aan het oudste landhuis op Bonaire dat nog bewoond wordt. Het is goed dat ze hier nu hoogte komen nemen van wat er lééft. Ook de kroonprinses.”

Bron: NTR/CarbischNetwerk