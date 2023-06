PB | Reactie Minister van Financien Curacao over beweringen licentiehouder Curacao

Gezien recente publicaties met betrekking tot beschuldigingen van de Braziliaanse autoriteiten van vermeend witwassen van geld, oplichting van klanten en het doorsluizen van geld naar influencers die het online casino van een op Curaçao gevestigd bedrijf promoten, heeft minister Silvania, verantwoordelijk voor de online kansspelsector van Curaçao, snel gereageerd.

De Braziliaanse media hebben beweerd dat het online gokbedrijf Blaze door de Braziliaanse autoriteiten is beschuldigd van het witwassen van geld, het oplichten van klanten en het doorsluizen van geld naar influencers die het online casino promoten. Blaze zou eigendom zijn van het op Curaçao gevestigde Prolific Trade N.V., die wordt beheerd door E-Moore B.V., een op Curaçao gelicentieerd trustbedrijf.

Minister Silvania heeft de kansspelautoriteit van Curaçao (GCB) verzocht de beschuldigingen te onderzoeken en te bepalen of een Curaçaose vergunninghouder betrokken is bij deze zaak. Indien wordt vastgesteld dat een Curaçaose vergunninghouder in welke hoedanigheid dan ook betrokken is, drong hij er bij GCB op aan om binnen haar huidige macht en middelen zo spoedig mogelijk passende maatregelen tegen de respectieve vergunninghouder te nemen.

Bovendien heeft minister Silvania de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) opgeroepen haar eigen onderzoek in te stellen, aangezien lokale trustdienstverleners een vergunning hebben en onder toezicht staan van de CBCS.

Op basis van de huidige toezichtwet staan online kansspelbedrijven die opereren op basis van een contract (zogenaamde ‘sublicentie’) met een vergunninghouder in Curaçao niet onder direct toezicht van de GCB, waardoor het voor Curaçao zeer moeilijk is om het online kansspel te reguleren. Dit is de belangrijkste reden waarom minister Silvania sinds zijn aantreden het zijn prioriteit heeft gemaakt om de Curaçaose online kansspelsector te hervormen, inclusief de invoering van een nieuwe wet die kansspelen reguleert. De nieuwe wet (LOK) die later dit jaar zal worden ingevoerd, zal de nieuwe toezichthouder, de Curaçaose Kansspelautoriteit (CGA), voorzien van de nodige instrumenten om toezicht te houden op online gaming op Curaçao op basis van internationaal aanvaarde normen.

Ook al zijn de beschuldigingen nog niet volledig onderzocht en bevestigd door lokale autoriteiten, is het onmiskenbaar dat Curaçao opnieuw negatief wordt afgeschilderd in de internationale gemeenschap. Het hebben van een LOK en een CGA moet ongewenste en onwettige activiteiten via Curaçaos structuren voorkomen en helpen verminderen.

Minister Silvania is verheugd te kunnen meedelen dat het ontwerp-LOK in de eerste week van juni is voorgelegd aan de Raad van Advies – de laatste stap voordat de wet aan het Parlement wordt voorgelegd.

Bron: Persbericht Ministerie van Financien

KKC naschrift

Read also: Maltese company involved in Brazilian online gambling controversy | The Shift News

The video of Investigator and YouTuber Daniel Penin

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie