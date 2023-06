PB | Reactie op persbericht van Minister Silvania over Blaze

In een persbericht dat op maandag 19 juni 2023 door Minister Silvania is uitgestuurd, kondigt de minister aan dat hij autoriteiten heeft gevraagd om onderzoek te doen naar vermeende misstanden bij het op Curaçao gevestigde Prolific Trade NV dat exploitant is van de website blaze.com en onder directie staat van Emoore NV.

Ten onrechte meldt de minister dat het genoemde bedrijf door Braziliaanse autoriteiten beschuldigd zou worden van misstanden. Dit is onjuist en van enige klacht van welke autoriteit ook, is geen sprake. De vermeende klachten zijn afkomstig van een influencer, die op zijn youtube kanaal beschuldigingen heeft geuit zonder enige grond of feitelijke basis.

In een reactie laat Emoore NV weten de onderzoeken met vertrouwen tegemoet te zien en zelfs toe te juichen. Dit laatste, omdat daarmee het publiek inzicht kan krijgen in hoe sociale media verhalen in de wereld kunnen brengen, die een geheel eigen leven gaan leiden.

Emoore NV is een van de meest gerenommeerde, ervaren en deskundige aanbieders van gespecialiseerde management en compliance diensten aan online gaming bedrijven op Curaçao. Emoore NV hanteert strikte eisen ten aanzien van de deskundigheid, ervaring en achtergrond van haar klanten en hun actieve ondernemingen. Gedurende haar nu 17 jarige bestaan heeft Emoore NV immer de op haar van toepassing zijnde toezicht regels van de Centrale Bank strikt nageleefd en zichzelf daarbij de hoogste standaarden aangemeten. Staf en medewerkers van Emoore NV ondergaan wekelijkse trainingen op het gebied van compliance en trust specifieke onderwerpen, die zijn toegespitst op de activiteiten van haar klanten.

Blaze is een gerespecteerde aanbieder van online kansspelen en Prolific Trade NV is een vennootschap die volgens alle geldende regels vanuit Curaçao opereert. Blaze heeft een stormachtige groei doorgemaakt en is mede dankzij het veelvuldige gebruik van social media in haar marketingstrategie zeer succesvol. Helaas is een keerzijde van dit succes dat een social media influencer zich tegen Blaze heeft gekeerd en een ware social media storm heeft ontketend in Brazilië, die inmiddels rijkt tot ver daarbuiten. Door deze social media storm ziet Blaze zich genoodzaakt om zelf een publiekelijke verklaring af te leggen, waarin de genoemde beschuldigingen een voor een worden toegelicht en weerlegd. Deze verklaring zal vandaag worden gepubliceerd via de kanalen Blaze. Ter informatie is de verklaring aan dit persbericht gehecht.

Emoore NV ziet de door de minister aangekondigde onderzoeken graag tegemoet en hoopt dat de uitkomsten daarvan zullen aantonen dat wat wordt gepubliceerd en her en der wordt verspreid op social media, niet berust op enig aantoonbaar feit.

Bron: Persbericht Emoore N.V.

KKC naschrift

Read also: Maltese company involved in Brazilian online gambling controversy | The Shift News

The video of Investigator and YouTuber Daniel Penin

